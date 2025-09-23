Detuvieron a ocho delincuentes por el robo en la casa de "Pampita"

Sobre el hecho habló Ángeles Balbiani, panelista de Puro Show (eltrece) y amiga cercana de Pampita. En el programa sostuvo que el robo podría haber sido planificado con antelación: “Ella estaba de viaje en España, pero esta no es la primera vez que intentan entrar. La casa de Caro está en Barrio Parque y la parte de atrás da a las vías. Además, hay una obra en construcción cercana que da acceso a personas ajenas al barrio”.