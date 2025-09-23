Pampita no fue la única: ¿quiénes son los vecinos famosos que también fueron robados?

El lujoso Barrio Parque en la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en un momento de pleno drama. En el centro de la tormenta está la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, debido al robo que sufrió el pasado fin de semana mientras ella estaba en un viaje laboral por España.
La modelo regresó al país el lunes 22 de septiembre y habló sobre el tema. Entre varios reproches a la prensa por mostrar la dirección y fachada de su vivienda, la modelo se descargó en una gran pérdida emocional. Entre el shock y la angustia, la modelo se refirió a la pérdida de objetos personales que le sustrajeron. En los medios de comunicación circuló la intrusión a la vividenda de Carolina y terminó llegando la información de un matrimonio conocido que también sufrió del robo.
Los objetos personales que robaron a Pampita
“Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás... Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos” comentó, desbordada ante la situación.
La modelo confeso que lo peor fue la pérdida de archivos y recuerdos de sus hijos, en especial de Blanca, su hija fallecida en septiembre de 2012, que guardaba en los celulares que tenía adentro de su caja fuerte y que fueron sustraídos. “No puedo dar más datos del robo, solo decir que hay secreto de sumario, no puedo decir nada sobre el tema, solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”, finalizó en su entrevista.
Otro famoso, vecino de Pampita, sufrió un robo
En en programa televisivo "Lape Club Social Informativo" de América TV, habló Elena Lynch, la esposa del periodista Mariano Grondona. El matrimonio es vecino de Pampita, y confesaron que sufrieron el mismo robo que la modelo internacional, con un modus operandi similar.
"Esta era un zona segurísima... la más segura que había en la argentina", exclamó Elena, visiblemente molesta con la desprotección en el barrio. "Ingresaron por la parte trasera de la casa porque acá están las garitas de seguridad. Se llevaron todo. Hicimos la denuncia", agregó.
"Vive casi intermedia de la casa de Pampita. Y contaban que no escucharon nada durante el fin de semana, que es cuando entraron a la casa de Pampita. A ellos les pasó lo mismo, el pasado 24 de diciembre ingresaron a su casa con la misma modalidad. Los delincuentes entraron por el fondo, violentaron la puerta trasera y se llevaron un montón de cosas. Hicieron la denuncia, vino la Policía, pero todo quedó en nada", dijo para contextualizar la periodista que presentó la novedad,