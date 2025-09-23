La inquietante declaración de Christian Brueckner, principal sospechoso en el caso Madeleine McCann

A menos de una semana de recuperar la libertad, Christian Brueckner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann, volvió a quedar en el centro de la escena. El hombre de 49 años, que desde 2020 está vinculado a la causa, había mantenido silencio ante la policía durante años, pero ahora se mostró mucho más locuaz con un comerciante en Alemania, a quien aseguró tener información capaz de “poner fin al escándalo del siglo”.