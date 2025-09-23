Secciones
Segunda rueda a la baja: el dólar oficial retrocedió $45 y finalizó a $1.385 en el Banco Nación

Hace 1 Hs

La decisión del Gobierno de Javier Milei de retenciones cero para incentivar que el campo liquide hasta fines de octubre y el mensaje de apoyo que mandó el Tesoro de Estados Unidos tuvieron un impacto directo en el mercado cambiario. El dólar oficial retrocedió por segunda rueda consecutiva y se ubicó en valores que no se veían desde las elecciones bonaerenses.

En el Banco Nación, el billete al público cerró ofrecido a $1.385 para la venta, con una caída de $45 en la jornada. Durante el día, el minorista llegó a operarse a $1.375. Según datos del Banco Central, en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.391,95 para la venta -una baja de $46,35- y $1.338,06 para la compra.

Por su parte, el dólar mayorista completó su segunda jornada consecutiva en descenso y terminó a $1.369, tras haber marcado un mínimo intradiario en $1.350. 

De esta manera, el tipo de cambio oficial volvió a su nivel más bajo desde el pasado 5 de septiembre, en una rueda que registró operaciones de contado por U$S516,3 millones. Cabe recordar que, recientemente, el mayorista había alcanzado un récord intradiario de $1.516 el viernes.

En tanto, el dólar "blue" cayó $70 en la city. Así operó a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta

