Segunda rueda a la baja: el dólar oficial retrocedió $45 y finalizó a $1.385 en el Banco Nación

La decisión del Gobierno de Javier Milei de retenciones cero para incentivar que el campo liquide hasta fines de octubre y el mensaje de apoyo que mandó el Tesoro de Estados Unidos tuvieron un impacto directo en el mercado cambiario. El dólar oficial retrocedió por segunda rueda consecutiva y se ubicó en valores que no se veían desde las elecciones bonaerenses.