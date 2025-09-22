Secciones
EconomíaNoticias económicas

Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba

Los bonos, acciones y ADRs argentinos se dispararon, el riesgo país se desplomó a partir del respaldo que llegó desde Estados Unidos.

sfghsfgh sfghsfgh
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Dólar al alza y tensión cambiaria: ¿cuál es el techo de la banda de flotación y cómo actuará el BCRA?

Dólar al alza y tensión cambiaria: ¿cuál es el techo de la banda de flotación y cómo actuará el BCRA?

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
5

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
6

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción

Sebastián Piliponsky: "Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción"

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Comentarios