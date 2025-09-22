Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Las acciones repuntaron y el dólar frenó su suba
Los bonos, acciones y ADRs argentinos se dispararon, el riesgo país se desplomó a partir del respaldo que llegó desde Estados Unidos.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
sfghsfgh
Por
Nahuel Toledo
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso
Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas
Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual
Dólar al alza y tensión cambiaria: ¿cuál es el techo de la banda de flotación y cómo actuará el BCRA?
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
Más Noticias
Sebastián Piliponsky: "Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción"
Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina
Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones
El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida
El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más