Snacks en freidora de aire: cómo hacer unos deliciosos chips con fideos

La airfryer o freidorade aire llegó para quedarse. Cada vez más familias incorporan este pequeño electrodoméstico a su cocina diaria. De la mano de la creciente popularidad de este invento, llegaron también nuevas recetas para probar, como estos curiosos snacks hechos con fideos para disfrutar en cualquier momento.
Los snacks pueden salvarte una tarde, un día o una comida con invitados. Hay cientos de opciones entre las que las papas fritas y los frutos secos son las más conocidas. Pero no hace falta más que una rápida búsqueda por las redes y cuentas de influencers de cocina para dar con las recetas más fáciles para la airfryer.
Snacks de fideos crocantes en freidora de aire
Para hacer los chips crocantes de fideos, necesitarás 150 gramos de pasta seca. Si usás más, deberás calcular el equivalente para el resto de los ingredientes o simplemente condimentar según tu gusto. También usarás sal, ajo y cebolla en polvo, orégano y pimentón (podés usar una opción picante si te gusta). También necesitarás 20 mililitros de aceite de oliva para que todo se adhiera a los fideos y 30 gramos de queso parmesano u otro tipo de queso rallado.
Paso a paso
1. Primero deberás cocer los fideos normalmente, en una olla con abundante agua y un poco de sal. Es recomendable sacarlos un poco blandos, es decir, dejarlos uno o dos minutos más de lo que indican las instrucciones en el paquete. Cuando estén listos, colar y pasar a un recipiente.
2. Agregar aceite de oliva a los fideos y mezclar para que todos queden embebidos. Después, añadir los condimentos (pimentón, ajo y cebolla, orégano y parmesano) en las cantidades indicadas o en las cantidades deseadas, según el sabor que se quiera lograr. También se puede agregar más sal para que tenga el efecto de las papas fritas.
3. Remover hasta que todo el condimento en polvo esté bien distribuido y llevar a la caja de la airfryer procurando que no queden demasiado encimados los fideos.
4. Cocer a 200 °C durante cinco o seis minutos. Retirar la caja y revolver con una cuchara y volver a cocer a la misma temperatura durante cinco o seis minutos más.
5. Una vez pasado el tiempo, sacar de la freidora, dejar reposar cinco minutos para que no queden con una textura blanda y después servir.