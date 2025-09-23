Secciones
Mundo

Donald Trump criticó a la ONU y defendió su política arancelaria ante líderes mundiales

"Estados Unidos aplica aranceles no para castigar, sino para defender su soberanía y su seguridad", sostuvo el presidente estadounidense.

Donald Trump, en la ONU. FOTO X Donald Trump, en la ONU. FOTO X
Hace 1 Hs

En un extenso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra la propia ONU y diversos países, marcando un tono confrontativo y reafirmando su visión de política exterior.

El mandatario cuestionó la eficacia del organismo internacional y criticó duramente las políticas migratorias de algunos gobiernos, al afirmar que “se están yendo al infierno”. También arremetió contra las acciones globales frente al cambio climático, calificando las iniciativas vinculadas a la energía verde como una “estafa”.

Trump dedicó un tramo central de su intervención a defender el uso de aranceles como instrumento de protección nacional. “Estados Unidos aplica aranceles no para castigar, sino para defender su soberanía y su seguridad”, sostuvo. Y agregó: “Queremos un comercio fuerte con todas las naciones, pero debe ser justo y recíproco”.

El mandatario aseguró que muchos países han violado las reglas del comercio internacional y que eso perjudicó a quienes sí las han respetado. En ese sentido, justificó la política arancelaria de su administración como una herramienta correctiva y aseguró que busca garantizar un sistema sostenible a largo plazo.

Respecto a los conflictos globales, Trump se refirió indirectamente a la guerra en Gaza, escenario en el que su gobierno se ha visto cada vez más aislado. Mientras crece el número de países que reconocen al Estado palestino y critican las acciones de Israel, Estados Unidos ha mantenido su respaldo político y militar al gobierno israelí, consignó el medio internacional CNN.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario defendió los derechos contemplados en la Primera Enmienda de la Constitución de su país, y pidió a los líderes internacionales que protejan la libertad de expresión y la libertad religiosa. En particular, hizo foco en la situación del cristianismo, al que describió como “la religión más perseguida del planeta”.

“Debemos salvaguardar nuestra soberanía y valorar lo que hace únicas y extraordinarias a nuestras naciones”, concluyó.

