Andrea Rincón reveló la verdadera razón por la qué se separó de Ale Sergi

Cuál fue la razon de la separación entre Ale Sergi y Andrea Rincon

En la entrevista con Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Florencia de la V, Andrea Rincón reveló por primera vez cómo fue la última discusión que tuvo con el líder de Miranda! antes de separarse. Según contó, el músico se enojó por un comentario que ella hizo en un programa. “Se enojó y me bloqueó por algo que dije en televisión”, confesó la actriz.