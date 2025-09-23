Secciones
Andrea Rincón reveló la verdadera razón por la qué se separó de Ale Sergi

Pasó más de una década desde la separación pero siguen dando de qué hablar.

Andrea Rincón reveló la verdadera razón por la qué se separó de Ale Sergi
Hace 35 Min

El romance entre Andrea Rincón y Ale Sergi fue uno de los más llamativos de la farándula argentina, dejando hasta el día de hoy valiosos memes y flashbacks de la cultura pop. Pasó más de una década desde la separación de los polémicos personajes.

Esta semana se reveló el gran dato de por qué se separaron. Andrea reveló esta información en una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Según relató en la última discusión con Ale Sergi, el se enojó y tomó una medida drástica, confesó la artista.

Cuál fue la razon de la separación entre Ale Sergi y Andrea Rincon

En la entrevista con Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Florencia de la V, Andrea Rincón reveló por primera vez cómo fue la última discusión que tuvo con el líder de Miranda! antes de separarse. Según contó, el músico se enojó por un comentario que ella hizo en un programa. “Se enojó y me bloqueó por algo que dije en televisión”, confesó la actriz.

Rincón también confirmó que desde ese día nunca volvieron a tener contacto. “Lo último que recibí de él fue un insulto y un bloqueo, así que no terminó todo bien”, aseguró, dejando en claro que la relación cerró de manera tensa.

El recuerdo de Andrea luego de la separación

A pesar del mal desenlace, la actriz destacó que siempre se sintió querida. Recordó que Ale Sergi fue el único hombre que le pidió matrimonio, que se tatuó en su honor y hasta le propuso tener hijos. “Eso habla de cuánto me amó”, expresó con sinceridad.

Con el tiempo, Andrea Rincón eligió quedarse con lo positivo de esa relación. Reconoció que la historia terminó de forma abrupta y sin posibilidad de reconciliación, pero remarcó que aquel romance marcó una etapa importante en su vida. “Más allá de todo, siempre lo recordaré como un gran amor”, concluyó.

