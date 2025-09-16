Ricardo Darín y Andrea Prieta visitan La Revuelta y terminan con un inesperado regalo de Broncano

La última entrega de La Revuelta tuvo como invitados a Ricardo Darín y Andrea Prieta, quienes acudieron al programa de David Broncano para promocionar su nueva gira teatral con Escenas de la vida conyugal.
El regalo de Darín y Prieta a Broncano
Nada más pisar el plató, los actores argentinos llegaron con un obsequio para el presentador: un clásico dulce de leche.
“Podemos decir que es nuestra sustancia esencial”, comentó Darín, mientras Prieta asentía con una sonrisa. Broncano, fiel a su estilo, no dudó en probarlo allí mismo: “Se me dilatan las pupilas, es muy intenso”.
Broncano sorprende solo a Andrea Prieta
Tras recibir el dulce, llegó el turno de los regalos del programa. Pero en esta ocasión, el gesto generó un divertido momento: Broncano solo tenía un detalle para Andrea Prieta, dejando a Ricardo Darín sin obsequio.
“Perdón, Ricardo. Es solo para ella”, explicó el presentador. Le entregó un adoquín con dedicatoria especial, enmarcando la tradición del programa: regalar un objeto cuando alguien acude por primera vez.
“Eso es porque es mi primera vez”, respondió Prieta, mientras Darín, con humor, aceptaba la situación: “Me parece bien”.
Un reencuentro cargado de humor
El propio Broncano recordó que Darín ya había recibido un obsequio en una visita anterior: “La primera vez que viene alguien le hacemos el regalo del refrán. ¿No te acuerdas que te lo hicimos a ti también?”.
El actor argentino no perdió la oportunidad de bromear y traer a la memoria una anécdota: “También me acuerdo de aquel que se tiró de arriba a cantarme una poesía”.
Darín y Prieta, de El Eternauta a Escenas de la vida conyugal
Ambos intérpretes ya habían compartido escenario en El Eternauta, y ahora vuelven a coincidir en Escenas de la vida conyugal, la obra de Ingmar Bergman que están llevando a distintos teatros de España.
Con su visita a La Revuelta, Ricardo Darín y Andrea Prieta no solo presentaron la gira, sino que también dejaron momentos televisivos llenos de humor y complicidad, fieles al estilo espontáneo del programa de Broncano.