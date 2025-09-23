¿Es peligroso eliminar el gluten si no soy celíaco?

Lo que realmente marca la diferencia es que, al tomar la decisión de evitar el gluten, las personas prestan más atención a su alimentación y sustituyen los productos de panadería o las harinas refinadas y calóricas por opciones frescas y saludables como frutas y verduras. La mejora en la salud se debe a una "mejora en la calidad nutricional" de la dieta general y no a la exclusión del gluten en sí mismo. La especialista también advirtió que "sin gluten" no es equivalente a "bajo en calorías". Por lo tanto, excluirlo sin justificación médica aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales, especialmente en niños, el grupo más susceptible.