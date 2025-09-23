Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

En la misma semana, el viernes 26, se celebra el Día del Empleado de Comercio. Aunque se esperaba una gran baja en la actividad para ese día, las cámaras de trabajadores a nivel nacional decidieron reprogramar el festejo. Por ello, el viernes habrá atención normal del comercio en microcentro y shoppings, pero el lunes 29 será día de descanso obligatorio. Quienes trabajen este último día sí deberán recibir un pago que duplique la jornada habitual.