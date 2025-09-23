Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

El 24 de septiembre fue declarado feriado provincial en conmemoración a la Batalla de Tucumán en la que el ejército de Manuel Belgrano resistió el avance realista. En consecuencia, la provincia de Tucumán tendrá un día no laborable y los servicios tanto municipales y provinciales como la actividad privada se verán alterados.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió cómo funcionarán sus prestaciones este miércoles 24. Los vecinos deberán estar atentos para no buscar actividades que no se realicen durante la conmemoración del 213° aniversario de la Batalla de Tucumán.
Servicios Municipales el feriado del 24 de septiembre
La Asistencia Pública no tendrá atención en consultorios, sino que se atenderá únicamente emergencias en la guardia de odontología, enfermería y radiología dental. Se deberá concurrir con barbijo y DNI.
La recolección de residuos no se hará durante el miércoles 24, por lo que la Municipalidad solicitó a los vecinos no sacar la basura ese día y esperar hasta el jueves 25, en que la actividad se reanudará. Tampoco habrá atención en la Dirección de Respuesta Rápida ni en el Mercado Municipal Dorrego.
Los cementerios Norte, Oeste y Jardín abrirán en horario normal, de 8 a 12 y de 15 a 18 para que los tucumanos puedan visitarlos. Los colectivos, por su parte, circularán con frecuencia reducida y al ritmo de los domingos.
Cómo atenderá el comercio el 24 de septiembre
La Cámara de Comercio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que los locales abrirán normalmente el miércoles 24. La efemérides es considerada día no laborable, por lo que se abonará de forma normal la jornada trabajada. Solo corresponderá un pago extra en caso de hacer más horas de trabajo en ese día.
En la misma semana, el viernes 26, se celebra el Día del Empleado de Comercio. Aunque se esperaba una gran baja en la actividad para ese día, las cámaras de trabajadores a nivel nacional decidieron reprogramar el festejo. Por ello, el viernes habrá atención normal del comercio en microcentro y shoppings, pero el lunes 29 será día de descanso obligatorio. Quienes trabajen este último día sí deberán recibir un pago que duplique la jornada habitual.