¿Los embarazos de gemelos y mellizos siempre se saltan una generación? La respuesta de la ciencia

- Gemelos dicigóticos o mellizos: lo que en muchos países se conoce como mellizos, consiste en un embarazo en el que dos óvulos han sido fecundados por dos espermatozoides, dando lugar a un embarazo múltiple en el que cada uno de los fetos cuenta con su placenta propia. Estos mellizos comparten únicamente el 50% de los genes, lo que quiere decir que no necesariamente serán idénticos y que incluso pueden tener el parecido existente entre hermanos nacidos en embarazos diferentes, cierta similaridad pero siendo bebés completamente diferentes. En este tipo de gestación los bebés pueden contar con diferentes sexos.