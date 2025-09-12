¿Los embarazos de gemelos y mellizos siempre se saltan una generación? La respuesta de la ciencia

El embarazo de mellizos y gemelos es una de las gestaciones más asombrosas y siempre estudiadas por la ciencia. Conocida la noticia de un bebé en el vientre, en los padres surge la duda si serán dos o más, principalmente si en generaciones anteriores ya hubo casos similares. Sobre el tema, los especialistas responden si es mito o verdad que los mellizos y gemelos se saltan una generación.
Antes de abordar el tema de si es hereditario tener gemelos, deberemos aclarar los dos tipos de gemelos que existen y la manera en la que son llamados coloquialmente. Según el diccionario de la Real Academia Española, los términos gemelos y mellizos son sinónimos, aunque en la cultura popular existen diferencias entre ambos términos.
Teniendo en cuenta esto, podemos distinguir dos tipos de gemelos:
- Gemelos idénticos o monocigóticos: se refiere al embarazo múltiple que ocurre cuando, accidentalmente y por razones que no se conocen con claridad aún, un mismo óvulo que ha sido fecundado por un solo espermatozoide se divide en dos, dando lugar a dos niños con una carga genética idéntica. Este tipo de gemelos siempre son del mismo sexo y cuentan con un parecido físico realmente muy similar.
- Gemelos dicigóticos o mellizos: lo que en muchos países se conoce como mellizos, consiste en un embarazo en el que dos óvulos han sido fecundados por dos espermatozoides, dando lugar a un embarazo múltiple en el que cada uno de los fetos cuenta con su placenta propia. Estos mellizos comparten únicamente el 50% de los genes, lo que quiere decir que no necesariamente serán idénticos y que incluso pueden tener el parecido existente entre hermanos nacidos en embarazos diferentes, cierta similaridad pero siendo bebés completamente diferentes. En este tipo de gestación los bebés pueden contar con diferentes sexos.
¿Es hereditario tener gemelos idénticos o monocigóticos?
Como hemos explicado anteriormente, la ciencia aún no tiene muy claro cómo se produce la gestación de gemelos idénticos o monocigóticos, motivo por el que resulta difícil determinar si, efectivamente, existe una posibilidad hereditaria de que el embarazo gemelar se repita en la siguiente generación.
Las causas por las que un óvulo se divide en dos, dando lugar a dos fetos, no está claras aún, razón por la que es imposible afirmar que haya un componente hereditario en su gestación.
Pero ¿qué probabilidad hay de tenerlos? Pues las posibilidades de tener gemelos idénticos son de uno en cada 250 embarazos.
Los mellizos no se saltan generaciones, según la ciencia
El caso de los mellizos es bastante diferente al de los gemelos idénticos, y es que existen distintos factores que pueden aumentar las posibilidades de tener este tipo de embarazos. A la pregunta de si es hereditario tener gemelos, y siempre que estemos hablando de gemelos dicigóticos o mellizos, la respuesta es sí, el componente hereditario aumenta las posibilidades en un 20% de presentar este tipo de embarazo múltiple.
Mientras que uno de cada 80 embarazos puede ser de mellizos, las mujeres con mellizos en su familia tiene la posibilidad de tener hijos mellizos en uno de cada 60 embarazos. A diferencia de lo que el mito dice, esta probabilidad no se salta una generación. Si tu madre ha tenido mellizos, tú también puedes tenerlos. En el caso de que los gemelos dicigóticos estén presentes en la familia del padre, dado que el hombre no puede ovular, el 20% de posibilidad de un embarazo múltiple lo tendrá su hija.
Los factores que pueden aumentar la propensión a tener mellizos
- Ser mayor de 35 años, pues debido a la actividad hormonal a partir de esta edad existen más posibilidades de tener dos óvulos en un mismo ciclo.
- Haber tenido anteriormente un embarazo múltiple.
- Pertenecer a la raza negra o caucásica, quienes presentan un mayor índice en este tipo de gestaciones.