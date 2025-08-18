La influencer Estela Grande despeja dudas sobre su embarazo: tendrá mellizos, no gemelos

Finalmente, la exconcursante de GH VIP ha despejado la duda: se trata de mellizos, cada uno con su propia placenta y bolsa. “Cada uno tiene su vida”, explicó la modelo en sus redes sociales, donde mostró ecografías y compartió un mensaje emotivo: “Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento. Porque vamos a ser papás, dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. La aventura empieza por partida doble”.