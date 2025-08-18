 La influencer Estela Grande despeja dudas sobre su embarazo: tendrá mellizos, no gemelos
La influencer Estela Grande despeja dudas sobre su embarazo: tendrá mellizos, no gemelos

La modelo e influencer ha compartido cómo está viviendo esta etapa junto a Juan Iglesias y ha despejado una de las grandes incógnitas.

Hace 2 Hs

Hace poco más de un mes la influencer española Estela Grande y el futbolista del Getafe Juan Iglesias confirmaron que iban a ser padres “por partida doble”. La noticia generó gran expectación entre sus seguidores, ya que muchos se preguntaban si los bebés serían mellizos o gemelos.

Finalmente, la exconcursante de GH VIP ha despejado la duda: se trata de mellizos, cada uno con su propia placenta y bolsa. “Cada uno tiene su vida”, explicó la modelo en sus redes sociales, donde mostró ecografías y compartió un mensaje emotivo: “Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento. Porque vamos a ser papás, dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. La aventura empieza por partida doble”.

El problema de salud que superó para ser madre

El embarazo llega en un momento muy especial para la influencer, que en el pasado confesó haber tenido problemas de salud que podrían haberle impedido cumplir su sueño de ser madre. Tras superarlos, vive ahora esta etapa junto a Iglesias, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años.

Así fue el primer trimestre de embarazo de Estela Grande

Durante las primeras semanas de gestación, Estela contó que se sintió con mucha energía y apetito, aunque sin antojos llamativos. “Me encontraba increíble, con un montón de energía y me veía bien”, explicó a sus seguidores.

Incluso señaló que disfrutó de la comida de manera equilibrada: “Me apetecían ciertas cosas, pero siempre desde el punto de vista bueno”.

Náuseas y dolores de cabeza en el segundo trimestre

No todo ha sido sencillo. La modelo confesó que, ya en el cuarto mes de embarazo, las molestias han aumentado:

Náuseas frecuentes.

Vómitos en varios días.

Dolores de cabeza intensos.

“Llevo dos, tres semanas con dolores de cabeza. Es raro porque lo normal es pasarlo mal en el primero, pero a mí me está pasando ahora”, reconoció.

El sexo de los bebés aún es una incógnita

Por el momento, la pareja aún no conoce el sexo de los mellizos. Aunque se realizaron una prueba genética en la semana 11 del embarazo, Estela explicó que al tratarse de una gestación doble los resultados no son del todo fiables.

Lo que viene ahora para Estela Grande y Juan Iglesias

La influencer seguirá compartiendo con sus seguidores los avances de su embarazo a través de Instagram, donde ya acumula miles de mensajes de apoyo. Mientras tanto, la expectación crece por saber si los mellizos serán niño y niña, dos niños o dos niñas.

