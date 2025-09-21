Secciones
Sushi en microgravedad: la NASA sorprendió al revelar la dieta de los astronautas en la Estación Espacial

Desde la ISS revelaron cuál fue el menú reciente de los astronautas y advirtieron las complicaciones de llevar una dieta en el espacio exterior.

Con ingredientes como algas, atún y arroz, los astronautas de la ISS prepararon su popio sushi. Con ingredientes como algas, atún y arroz, los astronautas de la ISS prepararon su popio sushi. Foto: NASA
La Estación Espacial Internacional (ISS) no deja de sorprendernos y un ejemplo de ello fue la foto viral de una reciente preparación gastronómica. La imagen tomada desde la ISS y compartida por la NASA generó una oleada de comentarios en las redes sociales. En ella exhibieron una creación culinaria que desafía las limitaciones del entorno espacial con gran creatividad e ingenio técnico: un intento de preparar sushi en condiciones de microgravedad.

La imagen compartida por el astronauta Jonny Kim, muestra hasta qué punto la gastronomía en el espacio sigue siendo un desafío, tanto en lo técnico como en lo emocional. Aunque preparar alimentos en el espacio implica restricciones severas ya que los ingredientes deben ser estables, evitar derrames y garantizar la seguridad de la tripulación, los tripulantes buscan mantener la variedad y el disfrute en su dieta, algo fundamental para su bienestar psicológico.

Menú flotante de los astronautas  

La composición de este llamado “sushi espacial” es tan funcional como curiosa. Consiste en láminas cuadradas de alga, pequeñas porciones de arroz y una porción de proteína procesada que podría ser spam, una marca estadounidense de fiambre de jamón cocido envasado en lata, o atún. Estos elementos se mantienen unidos, resistiendo la ingravidez, gracias a la tensión superficial y la humedad ambiental.

Las reacciones en redes sociales se mezclaron entre la fascinación y la burla. Mientras algunos usuarios celebraron la inventiva, otros fueron más críticos, calificando el plato como “comida de prisión de lujo” o “triste y poco apetecible”, reflejando el inmenso contraste entre nuestra gastronomía terrestre y la alimentación en órbita.

Nostalgia culinaria a 400 km de casa

Esta no es la primera vez que los astronautas intentan recrear platos familiares para sentirse más cerca de casa. El propio Jonny Kim ya había documentado anteriormente una especie de "cheeseburger" flotante, como clara expresión de la nostalgia por la cocina casera.

La ISS, que está valorada en 100 mil millones de dólares y orbita a 400 km de la Tierra, mantiene una ocupación continua desde noviembre del año 2000. Este laboratorio orbital es, además, un espacio donde los astronautas se esfuerzan por preservar las rutinas humanas, incluso en lo culinario.

