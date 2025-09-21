Sushi en microgravedad: la NASA sorprendió al revelar la dieta de los astronautas en la Estación Espacial

La imagen compartida por el astronauta Jonny Kim, muestra hasta qué punto la gastronomía en el espacio sigue siendo un desafío, tanto en lo técnico como en lo emocional. Aunque preparar alimentos en el espacio implica restricciones severas ya que los ingredientes deben ser estables, evitar derrames y garantizar la seguridad de la tripulación, los tripulantes buscan mantener la variedad y el disfrute en su dieta, algo fundamental para su bienestar psicológico.