Tucumán fortalece sus vínculos con Portugal en innovación, turismo y deporte

El diplomático portugués, Gonçalo Teles Gomes, visitó la provincia para explorar vínculos en tecnología, agroindustria y cultura. Resaltó la misión comercial provincial en Lisboa.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió este martes al embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Teles Gomes. La visita tuvo como objetivo identificar áreas de cooperación en deporte, cultura, turismo, vitivinicultura, agua y saneamiento, innovación, tecnología, emprendimientos, cooperación académica y financiamiento internacional.

El diplomático explicó que su llegada al “Jardín de la República” respondió al interés de conocer la economía local y las oportunidades de negocio e intercambio entre Portugal y Tucumán. Señaló que desde su arribo al país, hace nueve meses, recorrió varias provincias argentinas y destacó que en esta reunión se abordaron especialmente la economía del conocimiento, la agroindustria y la vitivinicultura.

“Se me presentaron los puntos fuertes de Tucumán, hablamos incluso de rugby, porque un tucumano fue seleccionador de Portugal y contribuyó al desarrollo de ese deporte en mi país”, comentó. También valoró la misión comercial tucumana que viajó en marzo a Lisboa para conocer clusters tecnológicos, y afirmó que existen “posibilidades concretas de colaboración tanto en la industria del vino como en el desarrollo tecnológico”.

En cuanto a la coyuntura argentina, consideró que el país atraviesa “un momento clave” y resaltó el potencial de sectores como la minería, el petróleo, el gas y la agroindustria. Mostró optimismo ante un posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Vínculos culturales y migratorios

El embajador recordó que más de 200.000 argentinos de origen portugués residen en Portugal, y que en los últimos años se cuadruplicó el número de compatriotas que se radicaron allí. “La afinidad cultural y lingüística hace que los argentinos se adapten muy rápido y se sientan en casa”, expresó.

Asimismo, adelantó que visitará los Valles Calchaquíes para interiorizarse sobre la producción vitivinícola local y mostró expectativas sobre la ExpoCom, donde -aseguró- el sector privado debía ser protagonista.

Consolidación de lazos

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó que el encuentro consolidó los vínculos iniciados en el Smart City de Santiago del Estero. “El embajador ha tenido una mirada federal en sus recorridos y eso le permite comparar y conocer lo que Tucumán tiene para ofrecer”, señaló.

Amado recordó que empresarios tucumanos ya se habían reunido en Portugal con la agencia de inversiones de ambos países y que algunos avanzaron en acuerdos, mientras que otros analizan abrir sucursales en Europa a través del mercado portugués.



Tecnología y talento local

El presidente de la Red Federal de la Economía del Conocimiento, Alejandro Páez, sostuvo que Tucumán se mostró como “un verdadero polo del sector”, gracias a la ley provincial impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Amado.

En la misma línea, la presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán, María José Salomón, recordó la misión exploratoria a Portugal en marzo y subrayó que desde entonces se avanzó en acuerdos de importación y exportación.

El rugby como puente

El encuentro tuvo también un componente deportivo y emotivo con la presencia de Daniel “Huevo” Hourcade, exentrenador de la selección de rugby de Portugal. El embajador destacó su rol en el desarrollo del deporte en ese país.

“Fue un reconocimiento muy valioso, me sentí muy contento”, expresó Hourcade, quien recordó sus años en Portugal y mencionó a jugadores tucumanos que hoy continúan su carrera en clubes lusos, como Matías Giménez.

Autoridades presentes

Participaron de la reunión los ministros Regino Amado, Susana Montaldo, Daniel Abad, Marcelo Nazur, Luis Medina Ruiz y Eugenio Agüero Gamboa; la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la secretaria de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila, y la subsecretaria Carolina Marañón; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; referentes del clúster tecnológico y empresarios del sector privado, además del embajador portugués.

