La revelación de "Juanfer" Quintero sobre Dembélé en Rennes: “Nunca vi a nadie igual, ese tipo está loco”

En medio de las repercusiones por la consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025, salió a la luz un relato inesperado. El mediocampista colombiano "Juanfer" Quintero reveló detalles de su coincidencia con el atacante francés durante su paso por el Stade Rennes, donde compartieron vestuario en los inicios de la carrera del hoy astro del PSG.
Quintero confesó que al ver por primera vez a Dembélé pensó que ni siquiera formaba parte del plantel. “Estaba flaquito, no lo identificaba. Me dijeron: ojo con ese, que es un crack”, recordó. Sin embargo, pronto entendió que ese joven de apenas 17 años escondía un talento fuera de lo común.
Una disculpa peculiar
El colombiano también reveló un episodio que lo marcó. Dembélé había pasado 15 días sin entrenar por un conflicto con el club respecto a su continuidad. Una vez renovado su contrato, fue presentado en una reunión grupal y tomó la palabra para disculparse… aunque no del todo. “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no, porque yo me quería ir. Ya renové”, dijo con franqueza. La sinceridad del francés sorprendió a Quintero: “Yo dije ‘uh, lo amé’”.
El talento que lo deslumbró
Con el conflicto superado, Dembélé comenzó a brillar en los entrenamientos. “Se pasaba a todos”, contó Juanfer, maravillado por la capacidad del galo de manejar ambos perfiles y por su personalidad arrolladora a tan corta edad.
Ese año, Dembélé anotó 21 goles y dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. “He visto a Messi, pero él era impresionante. No vi a nadie igual, ese tipo está loco”, sentenció Quintero, convencido de que aquel adolescente estaba destinado a lo más alto.
Hoy, con el Balón de Oro en sus manos, las palabras de Quintero parecen una premonición cumplida.