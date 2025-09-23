Secciones
DeportesFútbol

La revelación de "Juanfer" Quintero sobre Dembélé en Rennes: “Nunca vi a nadie igual, ese tipo está loco”

El colombiano recordó su paso por el Rennes junto al francés, hoy ganador del Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé abraza a Juan Fernando Quintero cuando eran compañeros en Rennes. Ousmane Dembélé abraza a Juan Fernando Quintero cuando eran compañeros en Rennes.
Hace 13 Min

En medio de las repercusiones por la consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025, salió a la luz un relato inesperado. El mediocampista colombiano "Juanfer" Quintero reveló detalles de su coincidencia con el atacante francés durante su paso por el Stade Rennes, donde compartieron vestuario en los inicios de la carrera del hoy astro del PSG.

Quintero confesó que al ver por primera vez a Dembélé pensó que ni siquiera formaba parte del plantel. “Estaba flaquito, no lo identificaba. Me dijeron: ojo con ese, que es un crack”, recordó. Sin embargo, pronto entendió que ese joven de apenas 17 años escondía un talento fuera de lo común.

Una disculpa peculiar

El colombiano también reveló un episodio que lo marcó. Dembélé había pasado 15 días sin entrenar por un conflicto con el club respecto a su continuidad. Una vez renovado su contrato, fue presentado en una reunión grupal y tomó la palabra para disculparse… aunque no del todo. “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no, porque yo me quería ir. Ya renové”, dijo con franqueza. La sinceridad del francés sorprendió a Quintero: “Yo dije ‘uh, lo amé’”.

El talento que lo deslumbró

Con el conflicto superado, Dembélé comenzó a brillar en los entrenamientos. “Se pasaba a todos”, contó Juanfer, maravillado por la capacidad del galo de manejar ambos perfiles y por su personalidad arrolladora a tan corta edad.

Ese año, Dembélé anotó 21 goles y dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. “He visto a Messi, pero él era impresionante. No vi a nadie igual, ese tipo está loco”, sentenció Quintero, convencido de que aquel adolescente estaba destinado a lo más alto.

Hoy, con el Balón de Oro en sus manos, las palabras de Quintero parecen una premonición cumplida.

Temas FranciaJuan Fernando QuinteroOusmane Dembélé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
4

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas
5

Suenan las alarmas por los barrabravas

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez definen el pase a semis de la Libertadores

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios