La revelación de "Juanfer" Quintero sobre Dembélé en Rennes: “Nunca vi a nadie igual, ese tipo está loco”

Una disculpa peculiar

El colombiano también reveló un episodio que lo marcó. Dembélé había pasado 15 días sin entrenar por un conflicto con el club respecto a su continuidad. Una vez renovado su contrato, fue presentado en una reunión grupal y tomó la palabra para disculparse… aunque no del todo. “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no, porque yo me quería ir. Ya renové”, dijo con franqueza. La sinceridad del francés sorprendió a Quintero: “Yo dije ‘uh, lo amé’”.