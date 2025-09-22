Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 tras una temporada histórica con el PSG

El Balón de Oro 2025 ya tiene nombre y apellido: Ousmane Dembélé. El delantero francés alcanzó la cima del fútbol mundial en un año inolvidable, en el que el Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes. En el equipo de la “Ciudad de la Luz”, Dembélé encontró su máximo brillo y se transformó en el gran protagonista de la temporada.