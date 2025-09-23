Medidores de velocidad: cómo saber si el internet que recibís es el que estás pagando

¿Qué es Speedtest y cómo funciona?

Entre las herramientas para evaluar el estado de nuestro internet, Speedtest es uno de los servicios más conocidos. Este funciona como sitio web o app para dispositivos móviles. El funcionamiento es muy sencillo: al entrar veremos un botón que dice “Go” y que comenzará la prueba de medición (lo ideal es no estar haciendo nada más con la conexión en ese momento: ni bajar o subir archivos, ni el streaming de una película, etcétera).Terminado el test (dura medio minuto, aproximadamente) veremos los números, en Mbps (megabits por segundo) de nuestra conexión.