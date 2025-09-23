Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso

El cereal que se destaca por sus propiedades para combatir el estreñimiento y contribuir a la pérdida de peso es el salvado de avena. Este subproducto de la avena integral se obtiene de las capas externas del grano y es reconocido por su alto contenido en fibra, especialmente fibra soluble, que favorece el tránsito intestinal y proporciona una sensación de saciedad.