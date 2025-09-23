Secciones
Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso

Dentro del mercado alimenticio existen muchas opciones de cereales las cuales son beneficiosos para la salud.

Hace 37 Min

El cereal que se destaca por sus propiedades para combatir el estreñimiento y contribuir a la pérdida de peso es el salvado de avena. Este subproducto de la avena integral se obtiene de las capas externas del grano y es reconocido por su alto contenido en fibra, especialmente fibra soluble, que favorece el tránsito intestinal y proporciona una sensación de saciedad.

Además de sus beneficios digestivos, el salvado de avena es una excelente fuente de proteínas vegetales, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y zinc. Estos nutrientes son esenciales para el metabolismo y la salud general. Su consumo regular puede ayudar a controlar el peso, reducir el colesterol y estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Los expertos recomiendan incorporar entre 3 y 4 gramos de salvado de avena al día, lo que equivale a aproximadamente 6 a 8 cucharadas. Puede consumirse en forma de gachas, batidos, sopas o guisos, adaptándose fácilmente a diversas preparaciones culinarias.

Es importante destacar que, aunque el salvado de avena ofrece múltiples beneficios para la salud, su eficacia se maximiza cuando se combina con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Además, es fundamental aumentar su consumo de manera gradual para evitar posibles efectos secundarios como gases o distensión abdominal.

