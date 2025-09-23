Secciones
SociedadActualidad

Buscan a tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza la semana pasada

Familiares se quejaron alegando falta de avances en la investigación. Una de las chicas desaparecidas es menor de edad.

Las madres de las mayores habrían confirmado que sus hijas ejercían el trabajo sexual. Las madres de las mayores habrían confirmado que sus hijas ejercían el trabajo sexual.
Hace 27 Min

La Ciudad de Buenos Aires empezó la búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el viernes pasado de La Matanza. Las tres partieron desde Ciudad Evita, donde viven, hacia Flores, pero nunca llegaron. Sus celulares se encuentran apagados desde entonces, motivo por el que no pudieron ser rastreadas satelitalmente.

Liberaron a Christian Brückner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann

Liberaron a Christian Brückner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann

El pasado 19 de septiembre, Morena Verdi, de 20 años; Brenda del Castillo, 20; y Lara Morena Gutiérrez, 15, salieron juntas de Ciudad Evita y no volvieron a ser vistas. Por ello sus familias denunciaron la desaparición y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada N°2 de La Matanza.

La provincia inició una campaña de búsqueda en la que se compartieron imágenes de los rostros de las jóvenes y detalles como nombres y edades para solicitar la colaboración de los vecinos. “Se ausentan de sus hogares desde el 19/09, en la zona de Ciudad Evita, La Matanza”, dice la leyenda del flyer que ya se viralizó por todo Buenos Aires.

Quejas de las familias por falta de investigación

Luego de la desaparición, las familias pidieron ayuda desesperadamente a las autoridades. Lo último que se supo de las jóvenes fue que saldrían juntas. Paula, la madre de Morena, dijo que alguien las recogería de la rotonda de Monseñor Bufano y avenida Crovara, pero no supo más detalles de su paradero.

Una de las primeras hipótesis en circular fue que se reunirían con una persona a la que al menos las dos mayores de edad prestarían servicios sexuales. A cambio, les pagarían U$S300, pero esta versión de los hechos no fue confirmada por las autoridades. Familiares de Brenda y Morena confirmaron la actividad que realizaban las dos.

Testigos aseguran que las tres fueron vistas en la zona subiendo a una camioneta, por lo que se esperan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. Ninguna de ellas volvió a tener contacto con sus familias.

“Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos”, manifestó una prima de Brenda. Los familiares se quejaron y cuestionaron la falta de avances en la investigación. Mientras tanto, fuentes de la fiscalía a cargo de Gastón Duplaá sostienen que tienen diferentes hipótesis y líneas por las que avanza la investigación. Por ahora, la causa fue caratulada como averiguación de paradero.

Temas Buenos AiresLa Matanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Amazon Prime anunció la película de The summer i turned pretty: ¿qué se sabe hasta ahora?

Amazon Prime anunció la película de "The summer i turned pretty": ¿qué se sabe hasta ahora?

Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año

Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
4

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas
5

Suenan las alarmas por los barrabravas

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios