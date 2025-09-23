Buscan a tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza la semana pasada

La Ciudad de Buenos Aires empezó la búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el viernes pasado de La Matanza. Las tres partieron desde Ciudad Evita, donde viven, hacia Flores, pero nunca llegaron. Sus celulares se encuentran apagados desde entonces, motivo por el que no pudieron ser rastreadas satelitalmente.
El pasado 19 de septiembre, Morena Verdi, de 20 años; Brenda del Castillo, 20; y Lara Morena Gutiérrez, 15, salieron juntas de Ciudad Evita y no volvieron a ser vistas. Por ello sus familias denunciaron la desaparición y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada N°2 de La Matanza.
La provincia inició una campaña de búsqueda en la que se compartieron imágenes de los rostros de las jóvenes y detalles como nombres y edades para solicitar la colaboración de los vecinos. “Se ausentan de sus hogares desde el 19/09, en la zona de Ciudad Evita, La Matanza”, dice la leyenda del flyer que ya se viralizó por todo Buenos Aires.
Quejas de las familias por falta de investigación
Luego de la desaparición, las familias pidieron ayuda desesperadamente a las autoridades. Lo último que se supo de las jóvenes fue que saldrían juntas. Paula, la madre de Morena, dijo que alguien las recogería de la rotonda de Monseñor Bufano y avenida Crovara, pero no supo más detalles de su paradero.
Una de las primeras hipótesis en circular fue que se reunirían con una persona a la que al menos las dos mayores de edad prestarían servicios sexuales. A cambio, les pagarían U$S300, pero esta versión de los hechos no fue confirmada por las autoridades. Familiares de Brenda y Morena confirmaron la actividad que realizaban las dos.
Testigos aseguran que las tres fueron vistas en la zona subiendo a una camioneta, por lo que se esperan las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. Ninguna de ellas volvió a tener contacto con sus familias.
“Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos”, manifestó una prima de Brenda. Los familiares se quejaron y cuestionaron la falta de avances en la investigación. Mientras tanto, fuentes de la fiscalía a cargo de Gastón Duplaá sostienen que tienen diferentes hipótesis y líneas por las que avanza la investigación. Por ahora, la causa fue caratulada como averiguación de paradero.