Buscan a tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza la semana pasada

La provincia inició una campaña de búsqueda en la que se compartieron imágenes de los rostros de las jóvenes y detalles como nombres y edades para solicitar la colaboración de los vecinos. “Se ausentan de sus hogares desde el 19/09, en la zona de Ciudad Evita, La Matanza”, dice la leyenda del flyer que ya se viralizó por todo Buenos Aires.