Luciano Cáceres emocionó al contar cómo se reencontró con su madre 17 años después de su muerte

Luciano tiró las cenizas de su mamá en Villa Gesell, ciudad en la que su papá quiso pasar la Navidad. En una de esas noches, interpretó que su madre se había acercado a él. “Estoy caminando por el mar, ocho y media de la noche, y una ola, en este pie, me pone este rosario. Y yo lo guardé, como un regalo. Obviamente sentí que era de mi madre, pero lo guardé porque era muy loco”, agregó,