Polémica: Mario Pergolini se burló del llanto Andy Kusnetzoff con una sarcástica parodia en vivo

Andy Kusnetzoff protagonizó un momento de fuerte emoción en el aire de su programa Perros de la calle cuando se refirió a los últimos recortes en discapacidad implementados por el Gobierno. En medio de su discurso, el periodista no pudo contener el llanto al referirse a la complejidad que viven quienes tienen un familiar con discapacidad. Su reacción no pasó desapercibida para Mario Pergolini.