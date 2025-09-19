Polémica: Mario Pergolini se burló del llanto Andy Kusnetzoff con una sarcástica parodia en vivo

Andy Kusnetzoff protagonizó un momento de fuerte emoción en el aire de su programa Perros de la calle cuando se refirió a los últimos recortes en discapacidad implementados por el Gobierno. En medio de su discurso, el periodista no pudo contener el llanto al referirse a la complejidad que viven quienes tienen un familiar con discapacidad. Su reacción no pasó desapercibida para Mario Pergolini.
"Ojalá no te pase, porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso", expresó el conductor y segundos después estalló en llanto en vivo.
El episodio provocó reacciones diversas en redes sociales: algunos usuarios se mostraron conmovidos y expresaron lo delicado que resulta para ellos el tema, mientras que otros lo ridiculizaron al interpretarlo como un acto meramente político. Entre estos últimos se ubicó Mario Pergolini, quien optó por parodiar la situación y así burlarse de su colega.
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo
Mario Pergolini simuló romper en llanto este jueves durante su programa en vivo Deja que entre el sol, en Vorterix, al hablar de la salida de un colega que trabajó en el panel hasta el mes pasado. “Me vinieron las lágrimas”, dijo Pergolini, imitando los gestos que hizo Andy Kusnetzoff cuando lloró al aire en su ciclo radial, aparentemente quebrado emocionalmente mientras hablaba de la situación de las personas con discapacidad.
“Moski [Lautaro Moschini] se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando”, expresó Pergolini y sacó unas gotas oculares para fingir las lágrimas.
Tras colocarse el producto, preguntó: “¿Estoy llorón ya?” y, frente a la respuesta afirmativa de los panelistas, continuó su relato. “Porque cuando hablan de Moski lloran todos. Porque Moski se fue de acá... me vinieron las lágrimas”.