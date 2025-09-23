¿Cómo quedaron los argentinos en el ranking del Balón de Oro?

¿Cómo quedaron los argentinos en el ranking?

A pesar de que la Argentina se había acostumbrado a celebrar este título nueve veces junto a Lionel Messi, esta edición no elevó las banderas nacionales. Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán había sido seleccionado para pelear por el Balón de Oro junto con Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool. El Toro ya había alcanzado un puesto entre los primeros 10 del ranking 2024, donde quedó séptimo en la tabla final de la votación.