¿Cómo quedaron los argentinos en el ranking del Balón de Oro?

Luego de que las luces del Théâtre du Châtelet de París se apagaran y el fervor de una noche inesperada y emocionante terminara, quedan solo los rankings y los títulos que marcarán la historia del futbol. Ousmane Dembelé se consagró campeón absoluto al recibir el Balón de Oro, mientras que otros contendientes, como fue el caso de los argentinos, deberán apuntar a una próxima edición.
Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, los únicos dos compatriotas argentinos nominados en la edición 69° del Balón de Oro, no pudieron acercarse en el listado de los primeros 10 mejores jugadores del fútbol mundial. Ambos quedaron fuera del top de los premiados por la revista France Football.
¿Cómo quedaron los argentinos en el ranking?
A pesar de que la Argentina se había acostumbrado a celebrar este título nueve veces junto a Lionel Messi, esta edición no elevó las banderas nacionales. Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán había sido seleccionado para pelear por el Balón de Oro junto con Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool. El Toro ya había alcanzado un puesto entre los primeros 10 del ranking 2024, donde quedó séptimo en la tabla final de la votación.
En esta oportunidad, Mac Allister quedó en el puesto 22º y el ex Racing terminó 20º, aunque las proyecciones lo ubicaban top diez. El volante del Liverpool fue determinante para que los Reds pudieran ganar la Premier League, mientras que el delantero del Inter, quien tuvo un desempeño clave en la Champions League y la Serie A trepó solo dos lugares por encima y se ubicó en el 20.
Ranking del Balón de Oro 2025: quién ganó y las posiciones finales
1. Ousmane Dembélé
2. Lamine Yamal
3. Vitinha
4. Mohamed Salah
5. Raphinha
6. Achraf Hakimi
7. Kylian Mbappé
8. Cole Palmer
9. Gianluigi Donnarumma
10. Nuno Mendes
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Désiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinícius Júnior
17. Rober Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise