Secciones
DeportesFútbol

El padre de Lamine Yamal prometió revancha tras el Balón de Oro 2025: “El próximo año es nuestro”

Mounir Nasraoui, de origen marroquí y 39 años, acompañó a su hijo en la gala de París y lanzó un mensaje optimista tras la consagración de Dembélé: confía en que el joven crack del Barcelona será el próximo ganador.

El padre de Lamine Yamal prometió revancha para el año próximo. El padre de Lamine Yamal prometió revancha para el año próximo.
Hace 12 Min

El Balón de Oro 2025 dejó a Lamine Yamal en el segundo puesto, detrás de Ousmane Dembélé, pero la familia del joven crack español se mostró más que confiada de cara al futuro. Su padre, Mounir Nasraoui, fue protagonista en la salida del Théâtre du Châtelet de París al transmitir un mensaje claro: la revancha llegará.

“Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro”, lanzó Nasraoui a los micrófonos, en tono firme y optimista. Con 39 años y de origen marroquí, el padre de Yamal fue “la voz cantante del clan” familiar durante la gala, en la que estuvo presente junto a su hijo y a la abuela del futbolista.

Su actitud no pasó desapercibida. Sonriente, con un “gesto ganador” y un estilo canchero, se retiró de la alfombra roja aplaudiendo y gritando “¡vamos, vamos!”, como si se tratara de una arenga futbolera. Más que una reacción de consuelo por el segundo lugar, fue interpretado como un auténtico voto de confianza en el talento de Lamine.

El respaldo de su padre se da en un contexto especial: en 2026 habrá Mundial y la Selección de España, con Yamal como una de sus figuras, parte como candidata. Por eso, en la familia no dudan de que el futuro inmediato traerá nuevas consagraciones.

En París, mientras Dembélé celebraba su primer Balón de Oro, Mounir Nasraoui dejó en claro que la historia de su hijo apenas comienza. Y, con fe absoluta, anticipó lo que muchos imaginan: que Lamine Yamal será protagonista indiscutido de la próxima edición.

Temas Balón de OroLamine YamalOusmane Dembélé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios