El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

Las palabras de su entrenador, luego de que el PSG llegara a la cumbre deportiva en junio durante la Champions League pasaron del mero deseo a la conquista total. Ousmane Dembelé se consagró el jugador absoluto al recibir el Balón de Oro, trofeo del que su DT lo creyó profundamente merecedor. Y en ese galardón también influyó el consejo de su gran amigo, Lionel Messi quien lo impulsó a llegar a su máximo brillo y que hoy celebra sus logros.
Tras una temporada deslumbrante donde conquistó cinco títulos, marcó 35 goles y concretó 56 asistencias junto al Paris Saint German, Ousmane Dembelé se subió el escenario del Théâtre du Châtelet investido de los aires de un campeón absoluto. Entre lágrimas alzó el trofeo que reconoció su trabajo durante el 2024/25 a sus 28 años que son a su vez el mejor momento de su carrera.
Las sinceras palabras del astro argentino
Y entre la euforia del momento, las palabras de su compañero momentáneo durante su paso por el FC Barcelona y su vecino de casillero en el vestuario entre el 2017 y 2023, resonaron entre todos los demás. Su mentor, Lionel Messi, con quien coincidió en su paso por el club catalán, lo felicitó al alzar la copa que él alzó nueve veces.
"Grande Ous!!!. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", expresó con completa sinceridad el astro argentino que le aconsejó durante toda su estadía en el FB Barcelona. Allí Messi y Dembelé tejieron un entramado lleno de aprendizaje, y compañerismo que pronto impulsaría la carrera del flamante ganador del Balón de Oro.
“Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, reflexionó el atacante del PSG al mirar hacia atrás. Su amistad con el líder de la Selección Argentina fue un importante aporte a su carrera deportiva.
Una amistad forjada desde el consejo y el cariño
En ese Ballon D' Or se vio reflejada la admiración y los consejos del astro argentino que Dembelé recogió con sagrada responsabilidad. “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, declaró hace no mucho tiempo el francés, cuando le preguntaron justamente por los grandes mentores que tuvo en su carrera.
A lo largo de los cuatro años y medio que coincidieron, Dembelé y Messi disputaron 95 partidos con la camiseta del Barcelona, acumulando 4.983 minutos en cancha y colaborando juntos en la creación de 15 goles.
El anhelado título
Cuatro años después de que el fútbol los separara, Dembelé alzó el tan ansiado Ballón D' or pero esta vez en un nuevo club y con un juego renovado. El francés llegó al PSG para consagrarlo el mejor equipo en múltiples ocasiones como la aplastante final de la Champions League, donde su DT reconoció que el trofeo era para el delantero galo. “Le daría el Balón de Oro a Dembélé por cómo ha defendido en esta final”, dijo Luis Enrique ni bien el Paris Saint-Germain llegó a la cumbre de su vida deportiva en junio.
Y anoche Dembelé logró justo eso que tantos anhelaron desde la empatía y la admiración. El atacante del París Saint Germain se convirtió en el nuevo rey del planeta fútbol.