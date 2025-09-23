El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

Una amistad forjada desde el consejo y el cariño

En ese Ballon D' Or se vio reflejada la admiración y los consejos del astro argentino que Dembelé recogió con sagrada responsabilidad. “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas. Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, declaró hace no mucho tiempo el francés, cuando le preguntaron justamente por los grandes mentores que tuvo en su carrera.