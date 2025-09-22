Balón de Oro 2025: Dembélé se consagró y así quedó el ranking tras la gala

La 69° edición del Balón de Oro, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, coronó a un nuevo rey del fútbol mundial. Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain, obtuvo por primera vez el prestigioso galardón y entró en la lista de los futbolistas distinguidos con el premio que entrega la revista France Football.
El francés superó en la votación a la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, quien terminó segundo, y al portugués Vitinha, tercero. En cuanto a los argentinos, Lautaro Martínez se ubicó en la 20ª posición y Alexis Mac Allister en la 22ª, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, pese a estar nominado, no pudo quedarse con el Trofeo Yashin al mejor arquero.
Así quedó el ranking de los diez primeros en el Balón de Oro 2025:
- Ousmane Dembélé
- Lamine Yamal
- Vitinha
- Mohamed Salah
- Raphinha
- Achraf Hakimi
- Kylian Mbappé
- Cole Palmer
- Gianluigi Donnarumma
- Nuno Mendes
Con esta edición, la historia del Balón de Oro sigue engrosando su lista de leyendas. Lionel Messi continúa siendo el máximo ganador con ocho conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), seguido por Cristiano Ronaldo con cinco. Más atrás aparecen Johan Cruyff y Michel Platini con tres cada uno. Entre los que lo levantaron en dos ocasiones figuran Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.
El listado reciente suma dos nombres a la galería de campeones: Rodri, que lo consiguió en 2024, y Ousmane Dembélé, quien en 2025 alcanzó la gloria individual tras una temporada histórica con el PSG.
El Balón de Oro ratifica así su vigencia como el premio más codiciado del fútbol mundial, donde conviven las grandes estrellas del presente con la memoria de los máximos ídolos de todos los tiempos.