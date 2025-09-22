Balón de Oro 2025: Dembélé se consagró y así quedó el ranking tras la gala

El francés superó en la votación a la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, quien terminó segundo, y al portugués Vitinha, tercero. En cuanto a los argentinos, Lautaro Martínez se ubicó en la 20ª posición y Alexis Mac Allister en la 22ª, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez, pese a estar nominado, no pudo quedarse con el Trofeo Yashin al mejor arquero.