El consejo de Messi que cambió la carrera de Dembélé y lo llevó al Balón de Oro

En una entrevista con la revista Four Four Two, Dembélé recordó cómo el astro argentino lo marcó desde el primer día en el Barcelona. “Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, explicó. Para el francés, ese mensaje fue un punto de inflexión en su actitud y profesionalismo.