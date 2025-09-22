Secciones
DeportesFútbol

El consejo de Messi que cambió la carrera de Dembélé y lo llevó al Balón de Oro

El francés reveló que las palabras de Lionel Messi en el vestuario del Barcelona marcaron un antes y un después en su actitud y profesionalismo. Hoy, tras brillar en el PSG, se consagró como el mejor jugador del mundo en 2025.

Lionel Messi junto a Dembélé en el Barcelona. Lionel Messi junto a Dembélé en el Barcelona.
Hace 1 Hs

Ousmane Dembélé vive el momento más glorioso de su carrera. El delantero del Paris Saint-Germain levantó el Balón de Oro 2025 después de una temporada soñada en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa bajo la conducción de Luis Enrique. Sin embargo, detrás de este presente brillante, el francés reconoce que hubo una influencia clave en su transformación: un consejo de Lionel Messi.

En una entrevista con la revista Four Four Two, Dembélé recordó cómo el astro argentino lo marcó desde el primer día en el Barcelona. “Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, explicó. Para el francés, ese mensaje fue un punto de inflexión en su actitud y profesionalismo.

El camino hasta este logro no fue sencillo. Formado en Rennes y con un breve paso por el Borussia Dortmund, llegó al Barcelona en 2017 por 135 millones de euros, un fichaje que generó expectativas desmedidas. Las lesiones lo persiguieron durante seis temporadas en las que se perdió 119 partidos y no logró consolidarse. En 2023, el PSG decidió apostar por él y lo compró por 50 millones de euros.

En París, Dembélé encontró el ambiente propicio para renacer. Luis Enrique, a quien define como “un padre futbolístico”, le dio confianza y libertad para explotar su talento. Esa confianza, sumada a la madurez adquirida gracias a las palabras de Messi, lo catapultaron al éxito.

“Ha sido maravilloso este equipo en la temporada 2024/25. Habéis estado a mi lado en los altos y en los bajos. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo. También quiero dar las gracias a Borussia Dortmund y Rennes. Cumplí mis sueños con el Barcelona y pude jugar al lado de Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Poder llevarme este trofeo individual es algo increíble”, sentenció durante la gala de premiación.

Temas Lionel MessiFútbol Club BarcelonaParis Saint-Germain Football ClubBalón de OroOusmane Dembélé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios