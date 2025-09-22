El consejo de Messi que cambió la carrera de Dembélé y lo llevó al Balón de Oro

Ousmane Dembélé vive el momento más glorioso de su carrera. El delantero del Paris Saint-Germain levantó el Balón de Oro 2025 después de una temporada soñada en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa bajo la conducción de Luis Enrique. Sin embargo, detrás de este presente brillante, el francés reconoce que hubo una influencia clave en su transformación: un consejo de Lionel Messi.
En una entrevista con la revista Four Four Two, Dembélé recordó cómo el astro argentino lo marcó desde el primer día en el Barcelona. “Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, explicó. Para el francés, ese mensaje fue un punto de inflexión en su actitud y profesionalismo.
El camino hasta este logro no fue sencillo. Formado en Rennes y con un breve paso por el Borussia Dortmund, llegó al Barcelona en 2017 por 135 millones de euros, un fichaje que generó expectativas desmedidas. Las lesiones lo persiguieron durante seis temporadas en las que se perdió 119 partidos y no logró consolidarse. En 2023, el PSG decidió apostar por él y lo compró por 50 millones de euros.
En París, Dembélé encontró el ambiente propicio para renacer. Luis Enrique, a quien define como “un padre futbolístico”, le dio confianza y libertad para explotar su talento. Esa confianza, sumada a la madurez adquirida gracias a las palabras de Messi, lo catapultaron al éxito.
“Ha sido maravilloso este equipo en la temporada 2024/25. Habéis estado a mi lado en los altos y en los bajos. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo. También quiero dar las gracias a Borussia Dortmund y Rennes. Cumplí mis sueños con el Barcelona y pude jugar al lado de Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Poder llevarme este trofeo individual es algo increíble”, sentenció durante la gala de premiación.