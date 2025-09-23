El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

“Nos habíamos puesto un objetivo de llegar hasta julio con el traspaso de los 107.000 beneficiarios del módulo alimentario a la TAI. Y no solo que lo hemos logrado, sino que a medida que fuimos haciendo el traspaso, fuimos trabajando fuerte con cada uno de los 93 delegados comunales de las áreas sociales y con los 19 municipios de la provincia”, informó. En esa línea, Masso explicó que la implementación de la tarjeta permitió “robustecer un programa por el que antes cada uno de los beneficiarios solo recibía un módulo de ocho productos, transformándolo en un ingreso, con un fuerte apoyo del Banco Macro para la impresión de las tarjetas”.