El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000
PROGRAMA. La Tarjeta Alimentar llega a unos 107.000 tucumanos. PROGRAMA. La Tarjeta Alimentar llega a unos 107.000 tucumanos.
Hace 2 Hs

El Gobierno provincial anunció un refuerzo del 20% en el incremento que percibe cada uno de los usuarios de la Tarjeta Alimentar Independencia (TAI).

En un acto celebrado en la Casas de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la decisión de pasar el monto mensual de $40.000 a $50.000, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables de la provincia.

Este programa, creado por el decreto provincial N 80/04 del 17 de enero de 2025, comenzó con una inversión inicial de $587 millones. En este tiempo, según las cifras oficiales, triplicó su alcance, llegando a más de 100.000 tucumanos. Además, la suma destinada por la Provincia a solventar la TAI alcanza los $4.282 millones cada mes.

“Luego de ocho meses este programa se está desarrollando con un 100% de éxito”, celebró Jaldo. Y explicó que los resultados positivos fueron la respuesta “a un cambio de sistema por decisión institucional”, en alusión a la entrega de módulos alimentarios a personas a través de organizaciones barriales y otros intermediarios. En ese sentido, el tranqueño recalcó que la tarjeta implica “un modelo mucho más transparente e inclusivo para llegar a más familias”. “Pasamos a casi tres veces más productos, un 300% más en la adquisición para las familias”, añadió Jaldo.

En el anuncio, el gobernador advirtió que la decisión es asegurar un sistema alimentario “para todos aquellos que menos tienen y más necesitan”. Y explicó que la inversión anual para estas políticas alcanza los $130.000 millones, “que son recursos del presupuesto de la Provincia de Tucumán”. “El tema alimentario es una prioridad para nosotros, porque cuando una persona está bien alimentada seguramente está sana; cuando los chicos están bien alimentados aprenden más y mejor en la escuela”, afirmó el mandatario provincial.

Jaldo indicó que, a partir de hoy, “se les van a acreditar $50.000 a cada una de las tarjetas”. “Hemos decidido asignar $10.000 más por tarjeta, una inversión de $5.000 millones, porque entendemos que tenemos que reforzar todos los programas que tengan que ver con el sistema alimentario de la provincia”, añadió. Y agradeció al Banco Macro “que se esforzó y colaboró con el Gobierno para llegar con las más de 100.000 tarjetas, que fueron solicitadas en muy poco tiempo”.

Cambio de modalidad

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, explicó que el programa de la Tarjeta Alimentaria fue un cambio de modalidad: de otorgar módulos alimentarios de ocho productos a brindar directamente el plástico para que las familias vayan a supermercados y almacenes.

“Nos habíamos puesto un objetivo de llegar hasta julio con el traspaso de los 107.000 beneficiarios del módulo alimentario a la TAI. Y no solo que lo hemos logrado, sino que a medida que fuimos haciendo el traspaso, fuimos trabajando fuerte con cada uno de los 93 delegados comunales de las áreas sociales y con los 19 municipios de la provincia”, informó. En esa línea, Masso explicó que la implementación de la tarjeta permitió “robustecer un programa por el que antes cada uno de los beneficiarios solo recibía un módulo de ocho productos, transformándolo en un ingreso, con un fuerte apoyo del Banco Macro para la impresión de las tarjetas”.

El titular de Desarrollo Social recordó que el sistema “no permite extraer ni transferir dinero, solamente se puede usar el plástico para comprar alimentos en los locales adheridos a la Cámara de Supermercadistas”. “Es una ayuda para cada jefe de familia, y en la recesión que estamos viviendo, significa un empujón para los comerciantes en sus ventas”, manifestó el referente de Libres del Sur.

Temas TucumánOsvaldo JaldoFederico MassoCasa de Gobierno de Tucumán
