El Presupuesto nacional 2026 no proyecta refuerzos para jubilados

El Gobierno nacional anticipa un nuevo ajuste sobre los subsidios a la energía, lo que se traducirá en aumentos en las tarifas de luz y gas durante el próximo año. Mientras se reduce el apoyo estatal a los usuarios, el Estado planea compensar a las distribuidoras eléctricas por el freno tarifario, mediante un esquema que les permitirá saldar deudas con Cammesa. También se contempla la eliminación del régimen ampliado de zonas frías