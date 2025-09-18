Secciones
EconomíaNoticias económicas

Presupuesto nacional 2026: “Será muy difícil que se cumplan las variables”, dijo el ministro Abad
Daniel Abad. Daniel Abad.
Hace 1 Hs

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 plantea variables que, a criterio del ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, “serán de muy difícil cumplimiento”. “Estamos ante un Presupuesto voluntarioso”, señaló el funcionario a LA GACETA. Abad, en este sentido, se refirió puntualmente a la pauta de variación del dólar y a la del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese sentido, el titular de Economía coincide con la visión del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que planteó sus reparos acerca de las metas propuestas para el año que viene por la gestión del presidente Javier Milei. Entre otras, se destacan las siguientes:

• Se parte del supuesto de una inflación del 24,5% a diciembre de 2025. Es un dato llamativo: implica una inflación de 1% mensual para los cuatro meses restantes del año.

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

• Se proyecta un proceso de desinflación agresivo.

• Para 2025 se prevé una inflación del 10,1%, lo que equivale a una inflación mensual del 0,8%.

• Las estimaciones difieren de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, que estima, 28,2% de mediana para 2025 y 20,9% para los 12 meses entre agosto pasado y julio de 2026.

• Para 2026 y 2027 continuaría la desinflación sensible: 5,9% y 3,7% respectivamente.

• Respecto del dólar, el proyecto de Presupuesto nacional para el año que viene prevé un precio de $ 1.325 por unidad hasta fines de este año y de $1.423 a diciembre de 2026.

• Considerando que la cotización de la divisa al 15 de este mes se encuentra en $ 1.462, deberá reducir su valor en 9,4%, indica el CEPA. El esfuerzo será mayor si se toma en cuenta la variación que ha registrado la divisa estadounidense hasta ayer.

Daniel Abad: “La gestión provincial no le pone la soga al cuello al sector privado”

Daniel Abad: “La gestión provincial no le pone la soga al cuello al sector privado”

• A su vez, según el centro, en 2026, el tipo de cambio se movería por debajo de la inflación, apreciándose 2,5%.

• La tasa de depreciación va cayendo con los años,

siempre por debajo de la inflación.

• El REM del Banco Central prevé $1.441 para diciembre (aunque el top 10 indica $ 1.484). Para los 12 meses que van desde septiembre hasta agosto de 2026 considera que el dólar alcanzará los $ 1.604, es decir, 13% más que el previsto por el gobierno a diciembre de 2026.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios. El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre de 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.

Temas Daniel AbadInflaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Milei plantea que, en 2026, la inflación seria del 0,8% de promedio mensual

Lo más popular
La Rioja da un paso al frente en educación financiera al incluirla en el plan de estudios
1

La Rioja da un paso al frente en educación financiera al incluirla en el plan de estudios

Omnispace, rival de Starlink, llega con su opción de internet satelital a la Argentina
2

Omnispace, rival de Starlink, llega con su opción de internet satelital a la Argentina

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones generales de octubre
3

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones generales de octubre

Efemérides del sábado 17 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del sábado 17 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla
5

Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80
6

Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80

Más Noticias
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

Tropas y tanques israelíes avanzan en Ciudad de Gaza

Tropas y tanques israelíes avanzan en Ciudad de Gaza

Juan Bautista Alberdi vuelve a la vida en una película tucumana

Juan Bautista Alberdi vuelve a la vida en una película tucumana

“Conociendo Micumán”: próceres reviven para contar nuestra historia

“Conociendo Micumán”: próceres reviven para contar nuestra historia

La muerte de Robert Redford: el legado de un galán que rompió los moldes

La muerte de Robert Redford: el legado de un galán que rompió los moldes

Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80

Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80

Proyectarán “Sombrero de copa” en la sala Hynes O’Connor

Proyectarán “Sombrero de copa” en la sala Hynes O’Connor

Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Teatro: “La dama pálida” recorrerá el Museo Casa Padilla

Comentarios