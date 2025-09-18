Presupuesto nacional 2026: “Será muy difícil que se cumplan las variables”, dijo el ministro Abad

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios. El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre de 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.