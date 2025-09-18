Presupuesto nacional 2026: “Será muy difícil que se cumplan las variables”, dijo el ministro Abad

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 plantea variables que, a criterio del ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, “serán de muy difícil cumplimiento”. “Estamos ante un Presupuesto voluntarioso”, señaló el funcionario a LA GACETA. Abad, en este sentido, se refirió puntualmente a la pauta de variación del dólar y a la del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese sentido, el titular de Economía coincide con la visión del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que planteó sus reparos acerca de las metas propuestas para el año que viene por la gestión del presidente Javier Milei. Entre otras, se destacan las siguientes:
• Se parte del supuesto de una inflación del 24,5% a diciembre de 2025. Es un dato llamativo: implica una inflación de 1% mensual para los cuatro meses restantes del año.
• Se proyecta un proceso de desinflación agresivo.
• Para 2025 se prevé una inflación del 10,1%, lo que equivale a una inflación mensual del 0,8%.
• Las estimaciones difieren de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, que estima, 28,2% de mediana para 2025 y 20,9% para los 12 meses entre agosto pasado y julio de 2026.
• Para 2026 y 2027 continuaría la desinflación sensible: 5,9% y 3,7% respectivamente.
• Respecto del dólar, el proyecto de Presupuesto nacional para el año que viene prevé un precio de $ 1.325 por unidad hasta fines de este año y de $1.423 a diciembre de 2026.
• Considerando que la cotización de la divisa al 15 de este mes se encuentra en $ 1.462, deberá reducir su valor en 9,4%, indica el CEPA. El esfuerzo será mayor si se toma en cuenta la variación que ha registrado la divisa estadounidense hasta ayer.
• A su vez, según el centro, en 2026, el tipo de cambio se movería por debajo de la inflación, apreciándose 2,5%.
• La tasa de depreciación va cayendo con los años,
siempre por debajo de la inflación.
• El REM del Banco Central prevé $1.441 para diciembre (aunque el top 10 indica $ 1.484). Para los 12 meses que van desde septiembre hasta agosto de 2026 considera que el dólar alcanzará los $ 1.604, es decir, 13% más que el previsto por el gobierno a diciembre de 2026.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios. El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre de 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.