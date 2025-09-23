La escuela Social de la Cultura Católica, legado de monseñor Gregorio de Jesús Díaz

A 40 años del fallecimiento de monseñor Gregorio de Jesús Díaz, su obra sigue en pie y creciendo. Una muestra de ello es la Escuela Social de Cultura Católica “Nuestra Señora del Valle”, la primera institución creada por el sacerdote, que cumplió 67 años el pasado 12 de mayo. “Comenzó de manera informal, con clases de corte y confección para las madres de la comunidad, luego incorporó la primaria, y así fue sumando más servicios hasta conseguir la secundaria y el jardín de infantes”, hace notar Marcos Fidel Cativa, director del nivel Formación Profesional de la escuela.
De ser un pequeño local donde la maestra enseñaba a un puñado de niños dentro de un viejo tranvía abandonado, la institución pasó a ser un establecimiento modelo, gracias al trabajo de la comunidad y el apoyo empresario de la zona.
Esta mencionada escuela cuenta hoy con 2.058 alumnos en cuatros niveles educativos. Si a ellos se le suman 500 alumnos del instituto Santo Cristo y otros 1.137 del instituto técnico General Belgrano, son más de 3.600 los niños y jóvenes que se educan en las instituciones educativas fundadas por monseñor Díaz. A ello hay que agregar más de 400 docentes y personal administrativo que forma parte de la obra educativa del “curita de La Banda”.
Pero a la par de esos establecimientos fundados por el sacerdote, se crearon otros, luego de su fallecimiento, que llevan el mismo carisma, como la escuela municipal Monseñor Díaz y el colegio cooperativo Padre Díaz.
Las mujeres
“El padre Díaz fundó la primera escuela de manualidades pensando en las mujeres pero hoy hablamos de trayectos profesionalizantes, destinados no solo a las mujeres sino a todos, y con el propósito de formar emprendedores, que puedan vivir de su trabajo”, aclara Cativa. Hoy la oferta ha crecido mucho, en sus aulas se puede estudiar especialidades en confeccionista de disfraces a medida; modista/modisto; panadero y cocinero; peluquero y peluquero profesional; ilustrador gráfico; caricaturista y maquetista; productor de objetos decorativos en madera; bordador artesanal, tejedor de mimbre; marroquinería textil y tejedor de telar. La escuela cuenta con más de 200 alumnos distribuidos en la sede escolar y en sus anexos de Colombres y Lastenia.
A su vez, el Instituto General Belgrano, que cumplió 63 años, es una escuela secundaria técnica con una inserción laboral casi inmediata en las empresas del medio, gracias a convenios firmados. Entre los 12 sitios donde desempeñan tareas están Scania, ingenio Concepción y la Municipalidad de Banda del Río Salí, según explicó el representante legal Regino Luján.
“Las escuelas fundadas por el padre Díaz han crecido mucho pero en esencia no cambian, los pilares de la educación siguen siendo la familia y los valores cristianos”, reflexiona José Montero, en representación de los institutos Santo Cristo y General Belgrano.
Homenajes: ayer se realizaron distintos actos
Los actos conmemorativos en Banda del Río Salí con motivo del 40° aniversario del fallecimiento de monseñor Gregorio de Jesús Díaz sucedieron ayer . LA comunidad educativa realizó una semblanza y luego se brindó una misapresidida por el obispo auxiliar, monseñor Roberto Ferrari, junto con el párroco de Santo Cristo, el padre Edmundo Ortiz. Luego se realizó un responso en el propio templo. Además, en la avenida Monseñor Gregorio Jesús Díaz se bendijo la nueva escultura del sacerdote. Por la noche, el padre Luis Zazano y la periodista Magena Valentié lo evocaron en el colegio Sagrado Corazón.