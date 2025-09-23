La escuela Social de la Cultura Católica, legado de monseñor Gregorio de Jesús Díaz

Las mujeres

“El padre Díaz fundó la primera escuela de manualidades pensando en las mujeres pero hoy hablamos de trayectos profesionalizantes, destinados no solo a las mujeres sino a todos, y con el propósito de formar emprendedores, que puedan vivir de su trabajo”, aclara Cativa. Hoy la oferta ha crecido mucho, en sus aulas se puede estudiar especialidades en confeccionista de disfraces a medida; modista/modisto; panadero y cocinero; peluquero y peluquero profesional; ilustrador gráfico; caricaturista y maquetista; productor de objetos decorativos en madera; bordador artesanal, tejedor de mimbre; marroquinería textil y tejedor de telar. La escuela cuenta con más de 200 alumnos distribuidos en la sede escolar y en sus anexos de Colombres y Lastenia.