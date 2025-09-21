Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo honrarán los bandeños a monseñor Gregorio de Jesús Díaz en el 40° aniversario de su fallecimiento?

Recordado por su obra social, cultural, educativa y espiritual en el este tucumano, el “curita de la Banda” será protagonista de una jornada de memoria y gratitud.

¿Cómo honrarán los bandeños a monseñor Gregorio de Jesús Díaz en el 40° aniversario de su fallecimiento?
Hace 1 Hs

Este lunes 22 de septiembre, las comunidades educativas y religiosas de Banda del Río Salí rendirán homenaje a monseñor Gregorio de Jesús Díaz, al cumplirse el 40° aniversario de su fallecimiento. Recordado por su obra social, cultural, educativa y espiritual en el este tucumano, el “curita de la Banda” será protagonista de una jornada de memoria y gratitud.


Una misa en su memoria

Las tres escuelas fundadas por el sacerdote, junto al colegio cooperativo Padre Díaz y a otras instituciones de la zona, participarán desde las 8 de una misa oficiada por el obispo auxiliar Roberto Ferrari y el párroco Edmundo Ortiz.

La celebración tendrá lugar en el templo local y, a continuación, se rezará un responso en el lugar donde descansan los restos de monseñor Díaz, reafirmando el cariño y el respeto de los bandeños hacia su figura.

Un homenaje en el colegio Sagrado Corazón

Por la noche, en el marco de los festejos por los 125 años del colegio Sagrado Corazón (25 de Mayo 680), también se evocará la memoria del sacerdote. A las 20, se realizará un acto en el que participarán el padre Luis Zazano y la periodista Magena Valentié, autora del libro El cura de los cañaverales. La intensa vida de monseñor Gregorio Jesús Díaz.

Ambos se referirán a la trayectoria de quien marcó un antes y un después en la vida espiritual y social de la Banda del Río Salí, y compartirán anécdotas que retratan la entrega y compromiso del sacerdote con su comunidad.

El legado del “curita de la Banda”

Monseñor Díaz fue mucho más que un líder religioso: su labor abarcó la creación de instituciones educativas y el acompañamiento a los sectores más humildes de la zona, dejando una huella imborrable en varias generaciones.

Hoy, a 40 años de su partida, los bandeños se unen para mantener viva su memoria y renovar el compromiso con los valores que transmitió a través de su vida y obra.

Temas TucumánBanda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria
4

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
5

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
6

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Más Noticias
Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

Comentarios