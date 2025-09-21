¿Cómo honrarán los bandeños a monseñor Gregorio de Jesús Díaz en el 40° aniversario de su fallecimiento?

Este lunes 22 de septiembre, las comunidades educativas y religiosas de Banda del Río Salí rendirán homenaje a monseñor Gregorio de Jesús Díaz, al cumplirse el 40° aniversario de su fallecimiento. Recordado por su obra social, cultural, educativa y espiritual en el este tucumano, el “curita de la Banda” será protagonista de una jornada de memoria y gratitud.
Una misa en su memoria
Las tres escuelas fundadas por el sacerdote, junto al colegio cooperativo Padre Díaz y a otras instituciones de la zona, participarán desde las 8 de una misa oficiada por el obispo auxiliar Roberto Ferrari y el párroco Edmundo Ortiz.
La celebración tendrá lugar en el templo local y, a continuación, se rezará un responso en el lugar donde descansan los restos de monseñor Díaz, reafirmando el cariño y el respeto de los bandeños hacia su figura.
Un homenaje en el colegio Sagrado Corazón
Por la noche, en el marco de los festejos por los 125 años del colegio Sagrado Corazón (25 de Mayo 680), también se evocará la memoria del sacerdote. A las 20, se realizará un acto en el que participarán el padre Luis Zazano y la periodista Magena Valentié, autora del libro El cura de los cañaverales. La intensa vida de monseñor Gregorio Jesús Díaz.
Ambos se referirán a la trayectoria de quien marcó un antes y un después en la vida espiritual y social de la Banda del Río Salí, y compartirán anécdotas que retratan la entrega y compromiso del sacerdote con su comunidad.
El legado del “curita de la Banda”
Monseñor Díaz fue mucho más que un líder religioso: su labor abarcó la creación de instituciones educativas y el acompañamiento a los sectores más humildes de la zona, dejando una huella imborrable en varias generaciones.
Hoy, a 40 años de su partida, los bandeños se unen para mantener viva su memoria y renovar el compromiso con los valores que transmitió a través de su vida y obra.