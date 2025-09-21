¿Cómo honrarán los bandeños a monseñor Gregorio de Jesús Díaz en el 40° aniversario de su fallecimiento?

Un homenaje en el colegio Sagrado Corazón

Por la noche, en el marco de los festejos por los 125 años del colegio Sagrado Corazón (25 de Mayo 680), también se evocará la memoria del sacerdote. A las 20, se realizará un acto en el que participarán el padre Luis Zazano y la periodista Magena Valentié, autora del libro El cura de los cañaverales. La intensa vida de monseñor Gregorio Jesús Díaz.