¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

Para tener una idea más clara, veamos las cifras. Mientras que los festejos del 20 de julio dejaron un saldo de 7.500 kilos de basura recolectados en el pulmón verde más importante de la ciudad, en el Día de la Primavera se recolectaron 1.800 kilos; lo cual es cuatro veces menos, según detalló Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. La clave, estimó el funcionario, estuvo en un trabajo articulado entre la repartición que dirige y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A eso se sumó la fundamental la colaboración de quienes visitaron el parque.