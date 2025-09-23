¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

Tras los festejos del Día del Amigo, el parque 9 de Julio había quedado en una situación lamentable: montañas de residuos dispersos y un espacio verde desbordado de basura. Sin embargo, este fin de semana la postal fue diferente. El tradicional paseo lució limpio, con cada desecho en su lugar, dentro de los contenedores y cestos instalados. ¿Qué factores incidieron para lograr este cambio respecto a lo sucedido hace dos meses?
Para tener una idea más clara, veamos las cifras. Mientras que los festejos del 20 de julio dejaron un saldo de 7.500 kilos de basura recolectados en el pulmón verde más importante de la ciudad, en el Día de la Primavera se recolectaron 1.800 kilos; lo cual es cuatro veces menos, según detalló Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. La clave, estimó el funcionario, estuvo en un trabajo articulado entre la repartición que dirige y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A eso se sumó la fundamental la colaboración de quienes visitaron el parque.
Julieta Migliavacca, titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que tras el episodio de julio, en el Día del Niño (agosto), se colocaron alrededor de 40 contenedores y papeleros en distintos sectores.
Esos contenedores ya quedaron instalados. “Además dispusimos tres puestos fijos, en la avenida Benjamín Aráoz, en Soldati y en la zona del lago, con promotores ambientales que entregaban bolsas a quienes se encontraban de picnic y les hablaban sobre la importancia de cuidar el espacio. La idea era que luego acercaran sus residuos a los cestos o contenedores. Pienso que poco a poco la ciudadanía va incorporando esta conciencia. De todas maneras, también contamos con personal propio y tercerizado, de la empresa 9 de Julio, que reforzó la limpieza y las acciones de educación ambiental”, detalló.
Menos personas
Por otro lado, también hay que considerar que hubo menos personas que otras veces disfrutando del Parque. El clima fue un factor clave. La jornada del 21 de septiembre se presentó fresca y nublada durante la mañana. Aunque el tiempo mejoró a la tarde, la afluencia de jóvenes y familias no alcanzó los niveles masivos de festejos anteriores.