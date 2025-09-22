Cómo amaneció el parque 9 de Julio tras los festejos por el Día del Estudiante

Después de los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera, este lunes el parque 9 de Julio amaneció en buenas condiciones. Tras un recorrido de LA GACETA, a diferencia de lo ocurrido en otras oportunidades, los espacios verdes no quedaron cubiertos de basura, algo que sorprendió a quienes recorrieron la zona.
El clima fue un factor clave. La jornada del 21 de septiembre se presentó fresca y nublada durante la mañana, lo que redujo la concurrencia al tradicional punto de encuentro de los tucumanos. Con el correr de las horas el tiempo mejoró, pero la afluencia de jóvenes y familias no alcanzó los niveles masivos de años anteriores.
Además, las celebraciones del Día del Estudiante parecen haber cambiado con el tiempo. Hace más de una década, los parques y la rotonda al pie del cerro eran escenarios de grandes concentraciones que incluso requerían operativos especiales de seguridad y limpieza. Hoy, en cambio, los festejos se reparten en distintos espacios, especialmente en ámbitos universitarios y escolares, sin la misma magnitud de épocas pasadas.
La fecha coincidió además con el Día Mundial de la Limpieza. En el parque 9 de Julio se instalaron puestos de ecocanje y actividades de concientización ambiental, donde los visitantes pudieron dejar residuos reciclables y llevar plantines.
Esta iniciativa se sumó a los esfuerzos por mantener en buenas condiciones un espacio que en los últimos meses estuvo en el centro del debate por la contaminación y el descuido tras eventos masivos.
El balance final, dijeron desde el municipio capitalino, fue positivo. Y es que parque lució limpio y ordenado, en contraste con los desbordes que solían registrarse en jornadas similares.