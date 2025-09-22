Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Perspectivas para el dólar en Argentina

Los economistas sostienen que, en el corto plazo, el dólar tenderá a la baja por el efecto combinado del auxilio de EEUU, el apoyo del FMI y la eliminación de retenciones al agro. Sin embargo, el mercado seguirá atento al cumplimiento de eventuales condiciones, como ajuste fiscal y mayores tasas de interés.