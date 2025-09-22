Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

El dólar oficial cayó casi $70 este lunes 22 de septiembre, marcando la mayor baja en más de cinco meses, luego de que el Gobierno confirmara la eliminación de retenciones a granos y carnes hasta fin de octubre y recibiera un fuerte respaldo de Estados Unidos.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre
El dólar mayorista retrocedió a $1.408 para la venta, tras tocar máximos de $1.452,50 durante la mañana. Se operaron en total u$s493,9 millones.
En el mercado minorista, la cotización cerró en $1.383,34 para la compra y $1.438,30 para la venta, según el promedio del Banco Central. En el Banco Nación, el billete finalizó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.
El dólar tarjeta o turista, que incluye el 30% de recargo deducible de Ganancias, se ubicó en $1.859.
Caída del dólar blue, MEP y CCL
El dólar blue bajó $45 y cerró en $1.475 en las cuevas de la city porteña.
Por su parte, el dólar MEP retrocedió 5,8% a $1.461,22, con una brecha de 3,8% frente al oficial.
El Contado con Liquidación (CCL) se hundió 6% hasta los $1.473,03, con un spread del 4,6% respecto de la cotización mayorista.
Los contratos de dólar registraron bajas de hasta 7,2%, y el mercado descuenta que el tipo de cambio mayorista cerrará septiembre en torno a $1.397,5 y alcanzará los $1.526 en diciembre.
Respaldo de Estados Unidos y el Tesoro
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina" y que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", incluyendo líneas de swap, compras directas de divisas o de deuda pública en dólares.
El apoyo de Washington, respaldado por el FMI, fue calificado como “contundente” por analistas, que destacaron la importancia geopolítica de la alineación argentina.
Retenciones cero hasta octubre
El Gobierno decretó la eliminación temporal de retenciones a granos y carnes hasta el 31 de octubre. Los exportadores deberán liquidar el 90% de las divisas dentro de los tres días hábiles de la DJVE.
Según la consultora Mariela Brandolin, esta medida "podría revertir la volatilidad del dólar y garantizar un flujo más ágil de divisas". La soja podría subir hasta u$s100 por tonelada, mientras que el maíz y el trigo aumentarían unos u$s20.
Aún restan por liquidar 23,4 millones de toneladas de soja y 26,4 millones de toneladas de maíz, equivalentes a unos u$s15.000 millones.
Perspectivas para el dólar en Argentina
Los economistas sostienen que, en el corto plazo, el dólar tenderá a la baja por el efecto combinado del auxilio de EEUU, el apoyo del FMI y la eliminación de retenciones al agro. Sin embargo, el mercado seguirá atento al cumplimiento de eventuales condiciones, como ajuste fiscal y mayores tasas de interés.
La fuerte caída del dólar oficial y paralelo otorga aire al Gobierno en el marco del régimen de bandas cambiarias y genera expectativas positivas en los mercados financieros, con subas en bonos y ADRs argentinos.