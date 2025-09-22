Secciones
Atentos, generación Z: Disney anunció una tercera película de "Camp Rock"

Tal como se preveía, los Jonas Brothers regresarán a interpretar los personajes que los llevaron a la fama en la saga juvenil.

Hace 1 Hs

En los últimos días, Disney Channel confirmó que la esperada “Camp Rock 3” ya comenzó su rodaje en Vancouver, Canadá. Tal como se preveía, los Jonas Brothers regresarán a interpretar los personajes que los llevaron a la fama en la saga juvenil. Esta noticia generó gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia.

También se reveló que Demi Lovato volverá a formar parte del elenco junto a Joe, Nick y Kevin Jonas. Los cuatro, además, tendrán un rol clave detrás de cámaras al desempeñarse como productores ejecutivos de esta nueva entrega.

De qué se trata “Camp Rock”

Según la sinopsis oficial de Disney, “la historia retoma el momento en el que “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento".

“Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances”, agrega.

Quiénes actuan en Camp Rock 3

Los nuevos actores

-Liamani Segura como “Sage”

-Malachi Barton como “Fletch”

-Lumi Pollack como “Rosie”

-Hudson Stone como “Desi”

-Casey Trotter como “Cliff”

-Brooklynn Pitts como “Callie”

-Ava Jean como “Madison”

Joe Jonas retomará su papel como Shane Gray, mientras que Nick volverá a interpretar a Nate Gray y Kevin hará lo propio con Jason Gray, sus icónicos personajes de la banda ficticia Connect 3. Además, María Canals-Barrera regresa como Connie, y la actriz Sherry Cola se suma al elenco con el nuevo personaje de Lark.

Sobre este esperado regreso, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, destacó que Camp Rock es parte esencial del legado de las películas originales de Disney Channel. Resaltó que sus canciones, historias y personajes siguen presentes en el corazón de los fans, y que recuperar la saga con Kevin, Joe, Nick y Demi significa cerrar un ciclo y abrir la puerta a una nueva generación de espectadores.

