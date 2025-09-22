Atentos, generación Z: Disney anunció una tercera película de "Camp Rock"

Sobre este esperado regreso, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, destacó que Camp Rock es parte esencial del legado de las películas originales de Disney Channel. Resaltó que sus canciones, historias y personajes siguen presentes en el corazón de los fans, y que recuperar la saga con Kevin, Joe, Nick y Demi significa cerrar un ciclo y abrir la puerta a una nueva generación de espectadores.