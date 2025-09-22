Secciones
Pampita habló tras el robo a su casa: su duro reproche a la prensa

La modelo se encontraba en un viaje laboral por España debido a la semana de la moda en Miami y los ladrones aprovecharon el momento para irrumpir en su hogar.

Hace 1 Hs

Luego de sufrir un robo en su casa de Barrio Parque, una de las zonas más vigiladas de Palermo, Carolina "Pampita" Ardohain volvió repentinamente a Argentina. La modelo se encontraba en un viaje laboral por España debido a la semana de la moda en Miami, es por eso que los ladrones aprovecharon el momento para irrumpir en su hogar.

Los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Las autoridades están investigando quiénes fueron las personas que cometieron el delito. Hasta el momento la modelo no había emitido ninguna opinión, pero ante la entrevista de los periodistas hizo de descargo con un reclamo puntual para los comunicadores.

El reclamo de Pampita contra los periodistas

Hoy por la mañana, en su regreso a Buenos Aires, la modelo se encontró con varios periodistas que la estaban esperando en la propiedad. Ante la pregunta sobre el estado de la conductora propietaria de la casa, ella respondió: “¿Y yo cuántas veces les dije que no enfocaran la puerta de mi casa?"

“Se los dije reiteradas veces: cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso”, reprochó Carolina desde un auto. Acto seguido comenzó a comentar las ocasiones en las que pidió eso.

Qué dijo Pampita del robo a su casa

La conductora Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa mientras se encontraba de viaje en España, según confirmaron fuentes policiales a TN Show. En la denuncia, se detalló que entre los objetos sustraídos se encuentran varios dispositivos electrónicos, incluyendo los teléfonos celulares que más le duelen a la modelo.

La modelo lamentó la pérdida de los celulares, ya que en ellos tenía guardadas imágenes y videos de su hija Blanca, quien falleció en 2012. Según la conductora, ese material fotográfico y de video era "incalculable" para ella, ya que no tenía copias de seguridad en otros dispositivos.

Pampita agradeció que ni ella ni su familia se encontraran en la casa en el momento del asalto. Aunque no pudo brindar más detalles debido al secreto de sumario en la investigación, la conductora expresó su alivio y su esperanza de recuperar los teléfonos, el único medio que le permitiría volver a tener acceso a esos preciados recuerdos.


