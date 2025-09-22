Pampita habló tras el robo a su casa: su duro reproche a la prensa

Luego de sufrir un robo en su casa de Barrio Parque, una de las zonas más vigiladas de Palermo, Carolina "Pampita" Ardohain volvió repentinamente a Argentina. La modelo se encontraba en un viaje laboral por España debido a la semana de la moda en Miami, es por eso que los ladrones aprovecharon el momento para irrumpir en su hogar.