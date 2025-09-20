“El árbol de la sangre”: así es la película de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó que arrasa en Netflix

Joaquín Furriel y Úrsula Corberó conquistan a los suscriptores de Netflix con El árbol de la sangre, una película que combina drama, romance y misterio en una historia atrapante. Aunque se estrenó en 2018, su llegada reciente a la plataforma la convirtió rápidamente en una de las más vistas, ideal para disfrutar este fin de semana.
Una historia de amor y secretos familiares
Dirigida por Julio Medem, reconocido cineasta del cine español contemporáneo, El árbol de la sangre dura poco más de dos horas y ofrece un relato cargado de emociones. La trama gira en torno a una joven pareja que reconstruye la historia de sus familias, enfrentándose a secretos enterrados, tragedias y verdades ocultas.
La película se destaca por su atmósfera íntima, el peso de los silencios y el equilibrio entre lo romántico y lo doloroso. Es una de esas producciones capaces de emocionar y mantener la atención del espectador de principio a fin.
El elenco de lujo que acompaña a Furriel y Corberó
Además de las brillantes interpretaciones de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó, el elenco incluye a Álvaro Cervantes, Najwa Nimri, Patricia López Arnaiz, Daniel Grao, María Molins y Emilio Gutiérrez Caba, quienes aportan solidez y credibilidad a cada escena.
Úrsula Corberó, recordada por su papel en La Casa de Papel, interpreta a Rebeca, mientras que Joaquín Furriel brilla en uno de los roles más destacados de su carrera, consolidándose como uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional.
El árbol de la sangre: drama, romance y misterio en Netflix
Con un guion elogiado por la crítica y actuaciones memorables, El árbol de la sangre se posiciona como una de las películas más vistas de Netflix en el último tiempo. Una propuesta intensa y romántica que explora el amor, la familia y los secretos que se transmiten de generación en generación.