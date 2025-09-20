Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“El árbol de la sangre”: así es la película de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó que arrasa en Netflix

Aunque se estrenó en 2018, su llegada reciente a la plataforma la convirtió rápidamente en una de las más vistas.

“El árbol de la sangre”: así es la película de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó que arrasa en Netflix
Hace 2 Hs

Joaquín Furriel y Úrsula Corberó conquistan a los suscriptores de Netflix con El árbol de la sangre, una película que combina drama, romance y misterio en una historia atrapante. Aunque se estrenó en 2018, su llegada reciente a la plataforma la convirtió rápidamente en una de las más vistas, ideal para disfrutar este fin de semana.

Una historia de amor y secretos familiares

Dirigida por Julio Medem, reconocido cineasta del cine español contemporáneo, El árbol de la sangre dura poco más de dos horas y ofrece un relato cargado de emociones. La trama gira en torno a una joven pareja que reconstruye la historia de sus familias, enfrentándose a secretos enterrados, tragedias y verdades ocultas.

La película se destaca por su atmósfera íntima, el peso de los silencios y el equilibrio entre lo romántico y lo doloroso. Es una de esas producciones capaces de emocionar y mantener la atención del espectador de principio a fin.

El elenco de lujo que acompaña a Furriel y Corberó

Además de las brillantes interpretaciones de Joaquín Furriel y Úrsula Corberó, el elenco incluye a Álvaro Cervantes, Najwa Nimri, Patricia López Arnaiz, Daniel Grao, María Molins y Emilio Gutiérrez Caba, quienes aportan solidez y credibilidad a cada escena.

Úrsula Corberó, recordada por su papel en La Casa de Papel, interpreta a Rebeca, mientras que Joaquín Furriel brilla en uno de los roles más destacados de su carrera, consolidándose como uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional.

El árbol de la sangre: drama, romance y misterio en Netflix

Con un guion elogiado por la crítica y actuaciones memorables, El árbol de la sangre se posiciona como una de las películas más vistas de Netflix en el último tiempo. Una propuesta intensa y romántica que explora el amor, la familia y los secretos que se transmiten de generación en generación.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
3

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
4

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina
6

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Más Noticias
El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios