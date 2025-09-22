Fuerte alza de los bonos argentinos y baja del riesgo país: “El objetivo es recuperar la confianza y generar dólares”

Para el economista Gustavo Wallberg, estos movimientos buscan, sobre todo, restablecer la confianza y asegurar la entrada de divisas al país. “El gobierno sigue confiando en que le va a ir bien en las elecciones, y por eso la baja de retenciones es hasta el 31 de octubre o hasta liquidar 7.000 millones de dólares. La idea es que los productores se apuren a vender para generar oferta de dólares”, explicó a LA GACETA.