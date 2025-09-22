Se subasta un cuadro de Picasso que estuvo escondido 80 años: ¿cuánto cuesta?

La pieza artística es uno de los últimos retratos que el maestro malagueño dedicó a Dora Maar, quien fue su compañera por más de una década. Esta mujer, que también se desarrolló como pintora, fotógrafa y escultora, inspiró una serie de obras que se pueden observar en el Museo Picasso de París. La venta de este tipo de creaciones en territorio francés resulta poco frecuente, según comentó Olivier Picasso, nieto del artista.