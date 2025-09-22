Secciones
Se subasta un cuadro de Picasso que estuvo escondido 80 años: ¿cuánto cuesta?

Se realizó en 1943 y despliega una estética cubista de tonos intensos. Especialistas calculan su precio base en U$S9,5 millones.

Hace 1 Hs

Una casa de subastasparisina presentó una creación de Pablo Picasso, la cual se mantuvo oculta por ochenta años. El lienzo, llamado “Busto de mujer con sombrero de flores”, se realizó en 1943 y despliega una estética cubista de tonos intensos. Especialistas calculan su precio base en U$S9,5 millones.

La pieza artística es uno de los últimos retratos que el maestro malagueño dedicó a Dora Maar, quien fue su compañera por más de una década. Esta mujer, que también se desarrolló como pintora, fotógrafa y escultora, inspiró una serie de obras que se pueden observar en el Museo Picasso de París. La venta de este tipo de creaciones en territorio francés resulta poco frecuente, según comentó Olivier Picasso, nieto del artista.

La historia del cuadro perdido de Picasso

Esta creación permaneció hasta el día de hoy en manos de una misma familia. Los propietarios actuales del retrato recibieron el objeto artístico como herencia de su abuelo. Aquel hombre realizó la compra en París durante la ocupación nazi, específicamente en 1944.

El retrato, el cual captura a Dora Maar con una expresión de tristeza, es uno de los últimos que el artista dedicó a su pareja. Maar, cuyo nombre de nacimiento era Henriette Theodora Markovitch, conoció al pintor en un círculo surrealista de la capital francesa. Una especialista, Agnés Sevestre-Barbé, destaca que la pieza configura “un hito en la historia del arte y en la de Picasso”.

Cuánto vale el cuadro

La tasación de la pintura al iniciar la subasta se estima en US$9,5 millones. Dada su excepcionalidad, es factible suponer que aquella cifra inicial se dispare durante el remate público.

Otros retratos de Dora Maar, como el que la muestra acompañada por un gato, alcanzaron un precio de 95 millones de dólares en 2006. El pintor es uno de los artistas más cotizados del mundo, ostentando el récord por una obra vendida en 179,4 millones de dólares estadounidenses.

