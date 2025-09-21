¿Se viene la segunda parte de "La boda de mi mejor amigo"?: esto dijo Julia Roberts

Desde la secuela de "Un viernes de locos" hasta el rodaje de la segunda parte de "El diablo viste a la moda", con sus elencos originales. Aunque una parte de la audiencia anhela propuestas frescas, hay un público fiel que se emociona al ver la continuidad de las narrativas que los cautivaron en su momento, y ahora un ícono del cine ha confirmado que un clásico amado podría volver a la pantalla grande. La encargada de esta revelación no es otra que la célebre actriz Julia Roberts.