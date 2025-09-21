¿Se viene la segunda parte de "La boda de mi mejor amigo"?: esto dijo Julia Roberts

Desde la secuela de "Un viernes de locos" hasta el rodaje de la segunda parte de "El diablo viste a la moda", con sus elencos originales. Aunque una parte de la audiencia anhela propuestas frescas, hay un público fiel que se emociona al ver la continuidad de las narrativas que los cautivaron en su momento, y ahora un ícono del cine ha confirmado que un clásico amado podría volver a la pantalla grande. La encargada de esta revelación no es otra que la célebre actriz Julia Roberts.
Estrenada en 1997, "La boda de mi mejor amigo", es considerada un referente del género romántico que logró conmover a millones de espectadores. En esta comedia, Julia Roberts interpreta a una mujer que, tras pactar con su amigo que se casarían si ambos llegaban solteros a los 28 años, se entera de su inminente matrimonio.
Decidida a confesar sus verdaderos sentimientos, viaja para impedir el enlace, protagonizando una de las tramas más recordadas del cine. Este filme, dirigido por P.J. Hogan, sigue siendo un clásico que la audiencia revisita, atesorando una historia de amor agridulce.
Lo que se sabe sobre la nueva película de "La boda de mi mejor amor"
La película original fue un gran éxito, obteniendo múltiples reconocimientos, incluidas tres nominaciones a los Globos de Oro por mejor película de comedia, mejor actriz para Roberts y mejor actor de reparto para Everett. También recibió una nominación al Oscar por su banda sonora. Ahora, casi tres décadas después, la protagonista ha confirmado que se están llevando a cabo conversaciones para una secuela. Julia Roberts podría regresar para interpretar a Julianne Potter, su icónico personaje, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.
Durante una entrevista reciente con Variety, a Julia Roberts le preguntaron sobre los rumores de una segunda parte de "La boda de mi mejor amigo". La actriz respondió de forma contundente: "Me están hablando". La ganadora del Oscar no solo confirmó las conversaciones, sino que también en la misma nota, el aclamado director Luca Guadagnino afirmó que la dirigiría "en un segundo", sugiriendo su posible interés en el proyecto.
Más detalles sobre la segunda parte de "La boda de mi mejor amigo"
Los rumores sobre una secuela de "La boda de mi mejor amigo" surgieron cuando el actor Dermot Mulroney mencionó que se estaba discutiendo el proyecto, aunque sin dar más detalles. Poco después, Variety informó que Sony Pictures estaba desarrollando una nueva película y que se había convocado a Celine Song, guionista de "Vidas Pasadas", para escribir el guion.
Aunque no hay confirmación oficial sobre el inicio del rodaje, el elenco o la fecha de estreno, los seguidores ya especulan sobre el futuro de la trama. Para aquellos que deseen ver la película original, se encuentra disponible en las plataformas de streaming HBO Max, Amazon Prime Video, y para alquilar en Apple TV.