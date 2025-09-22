Secciones
EspectáculosFamosos

El influencer Brunenger sufrió un accidente automovilístico: ¿qué pasó?

El incidente, que tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana, involucró a dos vehículos y dejó un saldo de dos personas lesionadas.

El influencer Brunenger sufrió un accidente automovilístico: ¿qué pasó?
Hace 1 Hs

El conocido streamer e influencer Bruno Kruszyn, popularmente llamado Brunenger, sufrió un percance automovilístico el domingo por la mañana. El hecho se produjo en la Autopista Panamericana, específicamente a la altura de la calle Paraná, en el carril con dirección al norte.

A qué hora y cómo ver el debut de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

A qué hora y cómo ver el debut de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

El incidente, que tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana, involucró a dos vehículos y dejó un saldo de dos personas lesionadas. Una de las víctimas tuvo que ser asistida por personal de emergencia, ya que quedó atrapada en el interior del habitáculo del vehículo.

Cómo fue el accidente del streamer

Según la información que proporcionó la policía, el choque se produjo entre la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger y un Renault Mégane negro. El tremendo impacto obligó a una intervención a los equipos de rescate, que trabajaron para liberar a uno de los ocupantes del vehículo.

La preocupación de los fanáticos y suscriptores fue total ante la veloz circulación de las imágenes a través de las redes sociales. Horas antes, el influencer había realizado un stream con motivo por su cumpleaños, durante más de 10 horas.

Las declaraciones de Coscu por el accidente

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, llevó calma a los seguidores al dar información sobre Bruno. Contó en X que había hablado con su familia y confirmó que sufrió un fuerte accidente en la Panamericana, aunque tanto él como los demás ocupantes del auto se encontraban fuera de peligro.

También hizo una aclaración importante a pedido de los familiares: Bruno no estaba al volante en el momento del siniestro. Con este mensaje, buscó despejar dudas y reducir la preocupación de quienes seguían de cerca la noticia.

Temas YouTubeInstagram
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién era Débora Estrella? La historia de la periodista mexicana que murió en un accidente aéreo

¿Quién era Débora Estrella? La historia de la periodista mexicana que murió en un accidente aéreo

Accidente futurista: dos autos voladores chocaron en China y uno de ellos se prendió fuego

Accidente futurista: dos autos voladores chocaron en China y uno de ellos se prendió fuego

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral en el rodaje de Spider-Man: ¿qué pasó?

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral en el rodaje de "Spider-Man": ¿qué pasó?

Habló el hombre que chocó con Thiago Medina: ¿qué dijo sobre el accidente?

Habló el hombre que chocó con Thiago Medina: ¿qué dijo sobre el accidente?

La cruda premonición de Daniela Celis antes del accidente de Thiago Medina: Como El Noba

La cruda premonición de Daniela Celis antes del accidente de Thiago Medina: "Como El Noba"

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios