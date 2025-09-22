El influencer Brunenger sufrió un accidente automovilístico: ¿qué pasó?

El conocido streamer e influencer Bruno Kruszyn, popularmente llamado Brunenger, sufrió un percance automovilístico el domingo por la mañana. El hecho se produjo en la Autopista Panamericana, específicamente a la altura de la calle Paraná, en el carril con dirección al norte.
El incidente, que tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana, involucró a dos vehículos y dejó un saldo de dos personas lesionadas. Una de las víctimas tuvo que ser asistida por personal de emergencia, ya que quedó atrapada en el interior del habitáculo del vehículo.
Cómo fue el accidente del streamer
Según la información que proporcionó la policía, el choque se produjo entre la Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger y un Renault Mégane negro. El tremendo impacto obligó a una intervención a los equipos de rescate, que trabajaron para liberar a uno de los ocupantes del vehículo.
La preocupación de los fanáticos y suscriptores fue total ante la veloz circulación de las imágenes a través de las redes sociales. Horas antes, el influencer había realizado un stream con motivo por su cumpleaños, durante más de 10 horas.
Las declaraciones de Coscu por el accidente
El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, llevó calma a los seguidores al dar información sobre Bruno. Contó en X que había hablado con su familia y confirmó que sufrió un fuerte accidente en la Panamericana, aunque tanto él como los demás ocupantes del auto se encontraban fuera de peligro.
También hizo una aclaración importante a pedido de los familiares: Bruno no estaba al volante en el momento del siniestro. Con este mensaje, buscó despejar dudas y reducir la preocupación de quienes seguían de cerca la noticia.