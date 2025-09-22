Secciones
En Japón los pisos generan energía para toda una ciudad: ¿cómo funcionan?

Las pisadas de los transeúntes pueden abastacer la energía eléctrica de las ciudades de Japón.

En Japón los pisos generan energía. Fotografía: Atlantide Phototravel; Getty Images En Japón los pisos generan energía. Fotografía: Atlantide Phototravel; Getty Images
Hace 1 Hs

¿Qué pasaría si los 10.000 pasos al día que recomiendan los organismos de salud los dedicamos a proveer de energía a una ciudad? Eso es lo que la "tecnología piezoeléctrica" logró en Japón al reorientar las caminatas de los peatones hacia la generación de electricidad utilizada en las distintas estaciones de metro y en eventos masivos del país asiático.

Un clip que se viralizó a principios de año demostró cómo Japón era capaz de transformar las pisadas de los transeúntes en energía limpia y renovable a través de los pisos colocados en distintos espacios públicos de ciudades del país. Las pisadas se transforman en energía mediante materiales que generan una carga eléctrica cuando se les aplica presión.

"En Japón, incluso caminar genera electricidad", se escucha en el video viralizado en marzo. Este método despertó la curiosidad de miles de personas que ven en él una posible alternativa para un futuro más sostenible.

¿Cómo funcionan los pisos de Japón?

El sistema se basa en el principio de la piezoelectricidad, descubierto en el siglo XIX por los hermanos Pierre y Jacques Curie, quienes identificaron que algunos materiales —como el cuarzo— pueden producir carga eléctrica al ser sometidos a presión mecánica. En su versión moderna, se utilizan materiales cerámicos o polímeros piezoeléctricos instalados bajo baldosas, que convierten la energía mecánica de los pasos en electricidad.

Así es que cada pisada genera una pequeña cantidad de energía pero en lugares con gran circulación de personas, el efecto acumulativo puede ser considerable. Esta energía se puede almacenar o utilizar en tiempo real para alimentar iluminación LED, pantallas informativas y otros dispositivos de bajo consumo, señalaron desde Noticias Ambientales.

Casos emblemáticos

La estación de Shibuya, en Tokio, es uno de los casos más reconocidos, donde desde 2008 los paneles piezoeléctricos instalados en las entradas alimentan parte del sistema de iluminación. Lo mismo ocurre en el Aeropuerto de Narita, donde esta tecnología aprovecha el flujo constante de viajeros.

Eventos masivos como los festivales también cuentan con los pisos piezoeléctricos temporales, los cuales son capaces de alimentar equipos de sonido o luces, reduciendo el uso de generadores tradicionales y disminuyendo el impacto ambiental en los eventos japoneses.

