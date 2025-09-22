En Japón los pisos generan energía para toda una ciudad: ¿cómo funcionan?

¿Qué pasaría si los 10.000 pasos al día que recomiendan los organismos de salud los dedicamos a proveer de energía a una ciudad? Eso es lo que la "tecnología piezoeléctrica" logró en Japón al reorientar las caminatas de los peatones hacia la generación de electricidad utilizada en las distintas estaciones de metro y en eventos masivos del país asiático.