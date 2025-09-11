Secciones
La taberna japonesa secreta de Murcia que solo se descubre entrando en una hamburguesería

Se llama Bakeneko Izayaka y está oculta dentro de Dinamita Burger Bar, en la carretera de Churra. Su carta ofrece ramen, sushi, takoyaki y platos típicos de las izakayas japonesas en un ambiente único.

Hace 55 Min

La gastronomía japonesa ha conquistado España y ya no se limita a ciudades como Madrid o Barcelona. Murcia también se suma a esta tendencia con un lugar muy especial: Bakeneko Izayaka, una taberna japonesa secreta que sorprende por su ubicación. Para acceder a ella no hay carteles ni señales en la puerta; el único camino es atravesar la hamburguesería Dinamita Burger Bar, situada en la carretera de Churra.

El local está inspirado en las izakayas tradicionales de Japón, esas tabernas en las que se come, se bebe y se comparte en un ambiente informal y acogedor. Aquí es posible degustar takoyaki, okonomiyaki, ramen, sushi y terminar la experiencia con unos mochis japoneses de postre.

Uno de los platos más aclamados es el yokitoris bakeneko, elaborado con panceta de cerdo cocinada a baja temperatura, glaseada con una salsa yakitori secreta, coronada con bolitas de tempura crujiente y un toque de sésamo de kimchi.

El uramaki especial también se ha convertido en un imprescindible. Está preparado con salmón noruego envuelto en tempura ligera, bañado en una mezcla de sweet chilli, teriyaki y sésamo de wasabi, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo picante. Todo ello se puede acompañar con la refrescante limonada japonesa.

Una experiencia exclusiva y con reserva

Bakeneko Izayaka no es un restaurante al uso: su ambiente íntimo y su ubicación oculta hacen que la visita sea toda una experiencia. Eso sí, para poder disfrutar de sus platos es necesario hacer una reserva previa, ya que el espacio es limitado y la demanda cada vez mayor.

Murcia esconde así un pequeño secreto gastronómico que combina el encanto de lo clandestino con lo mejor de la cocina japonesa.

