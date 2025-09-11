La taberna japonesa secreta de Murcia que solo se descubre entrando en una hamburguesería

La gastronomía japonesa ha conquistado España y ya no se limita a ciudades como Madrid o Barcelona. Murcia también se suma a esta tendencia con un lugar muy especial: Bakeneko Izayaka, una taberna japonesa secreta que sorprende por su ubicación. Para acceder a ella no hay carteles ni señales en la puerta; el único camino es atravesar la hamburguesería Dinamita Burger Bar, situada en la carretera de Churra.