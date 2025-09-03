Makoto Madrid: el nuevo restaurante japonés de moda en la capital de España

El panorama gastronómico madrileño suma un nuevo protagonista de nivel internacional: Makoto Madrid, el restaurante japonés del reconocido chef Makoto Okuwa, que acaba de aterrizar en Europa tras triunfar en Estados Unidos y Latinoamérica. Ubicado junto al hotel Rosewood Villa Magna, el local se perfila como uno de los restaurantes japoneses de moda en Madrid.