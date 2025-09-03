Makoto Madrid: el nuevo restaurante japonés de moda en la capital de España

El panorama gastronómico madrileño suma un nuevo protagonista de nivel internacional: Makoto Madrid, el restaurante japonés del reconocido chef Makoto Okuwa, que acaba de aterrizar en Europa tras triunfar en Estados Unidos y Latinoamérica. Ubicado junto al hotel Rosewood Villa Magna, el local se perfila como uno de los restaurantes japoneses de moda en Madrid.
Makoto Okuwa, un chef visionario
Formado en Japón con el maestro Shinichi Takegasa y forjado en Estados Unidos como chef de las barras de sushi de Morimoto, Makoto Okuwa revolucionó la cocina japonesa al combinar respeto por la tradición con un enfoque contemporáneo.
En 2007 abrió su primer restaurante en California y en 2011 consolidó su éxito en Miami con Makoto Bal Harbour. Hoy, con más de 10 restaurantes en el mundo –entre Estados Unidos, Brasil, Panamá, México y República Dominicana–, el chef inaugura su primer local europeo: Makoto Madrid.
Un espacio sofisticado en el corazón de Madrid
El restaurante ocupa un espacio de 450 m² diseñado por Manuel Clavel Rojo, que mezcla líneas minimalistas con una atmósfera cálida y cosmopolita. Además, cuenta con una terraza amplia y confortable, ideal para disfrutar de la experiencia gastronómica al aire libre.
El ambiente es variado y relajado: ejecutivos, familias, celebrities, turistas y foodies coinciden en un mismo espacio, acompañados por un servicio atento y profesional.
Qué se come en Makoto Madrid
La carta combina la culinaria nipona tradicional con ingredientes españoles y un toque viajero. Según el propio Okuwa, “el 60% es tradición y el 40% es un viaje sensorial”.
Algunos de los platos más destacados:
Hamachi ponzu: finas lascas de pez limón con ponzu blanco.
Coliflor salteada con feta y tofu.
Gyoza de Wagyu con soja ahumada.
Noodles con salsa de tamarindo, alioli de jengibre y carne de buey.
Alitas de pollo con vinagreta de yuzu kosho.
Tampoco falta una amplia selección de sushi, sashimi y makis, carnes como el Wagyu o un Tomahawk madurado 30 días, arroces y tempuras.
Coctelería, sake y vinos seleccionados
La propuesta líquida es otro de los atractivos de Makoto Madrid. Destacan sus cócteles de autor, como el Onis Cruise (tequila, wasabi, yuzu y jengibre), una cuidada selección de sakes premium y una carta de vinos que combina etiquetas españolas con referencias internacionales como el Docil Vinho Verde de Dirk Niepoort.
El futuro de Makoto en España
El éxito de su apertura en Madrid ya impulsa planes de expansión: el grupo prevé abrir tres nuevas sucursales en España, además de las que tiene programadas en Estados Unidos.
Información práctica
Dirección: Marqués de Villamagna, 1 (junto al Hotel Rosewood Villa Magna, Madrid)
Teléfono: +34 917 31 43 42
Precio medio: 45 €
Con esta apertura, Makoto Madrid se consolida como una parada imprescindible para los amantes de la gastronomía japonesa y un nuevo referente en la vibrante escena culinaria de la capital.