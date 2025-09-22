Secciones
DeportesFútbol

River piensa en Palmeiras: Marcelo Gallardo ajusta piezas, tiene una duda en cuanto al esquema y apela a lo mental

El DT evalúa repetir la línea de cinco o volver al 4-3-3 clásico, mientras recupera jugadores importantes y trabaja en la confianza del plantel para dar vuelta la serie.

PREOCUPACIÓN. Marcelo Gallardo está enfocado en el partido frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. PREOCUPACIÓN. Marcelo Gallardo está enfocado en el partido frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

River vive horas decisivas. Tras el 1-2 en el Monumental contra Palmeiras y la derrota con Atlético por el torneo Clausura, Marcelo Gallardo busca la fórmula para revertir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21.30, el "Millonario" intentará la hazaña en el Allianz Parque.

“Estamos vivos” y “no es imposible” fueron los mensajes que bajó el Muñeco en estos días. Pero más allá de lo anímico, el DT analiza cambios fuertes. Enzo Pérez, expuesto en la ida, podría dejar su lugar a Juan Portillo como único volante central. En la defensa el DT evalúa mantener la línea de cinco o regresar al 4-3-3, el esquema que más resultados le dio.

La vuelta de Giuliano Galoppo, tras cumplir suspensión, se perfila como un aporte clave en la mitad de la cancha. Lautaro Rivero, con una sobrecarga, llegaría en condiciones. Mientras tanto, en ataque, Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero no convencieron en Tucumán, pero tienen chances de seguir desde el arranque.

Las variantes que maneja "Muñeco"

El entrenador está ante una disyuntiva. Si decide plantar una línea con cuatro defensores, River saltaría al campo en Brasil con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Castaño, Portillo y Galoppo; Quintero, Salas y Colidio. Mientras tanto, si opta por mantener una línea de cinco defensores podría formar con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Rivero y Acuña; Castaño, Portillo y Galoppo; Salas y Colidio.

Eso sí, Gallardo insiste en lo mental. “Hay que prepararse para ir a ganar en Brasil. No queda otra”. La ilusión sigue encendida: un gol separa a River de forzar la definición para llegar a semifinales.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateBrasilMarcelo GallardoCopa Libertadores de América 2015Juan QuinteroEnzo PérezPalmeiras
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

Se filtró el supuesto ganador del Balón de Oro 2025 y explotó la polémica en el mundo del fútbol

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La enorme cifra que ganó Francisco Cerúndolo tras consagrarse en la Laver Cup 2025 con el Equipo Mundo

La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro

La última disputa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: cuándo se entregaría el Súper Balón de Oro

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Todos tenemos el mismo sueño que es ascender: Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

"Todos tenemos el mismo sueño que es ascender": Castro se aferró a la esperanza tras la caída de San Martín

Comentarios