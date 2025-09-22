River piensa en Palmeiras: Marcelo Gallardo ajusta piezas, tiene una duda en cuanto al esquema y apela a lo mental

River vive horas decisivas. Tras el 1-2 en el Monumental contra Palmeiras y la derrota con Atlético por el torneo Clausura, Marcelo Gallardo busca la fórmula para revertir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21.30, el "Millonario" intentará la hazaña en el Allianz Parque.
“Estamos vivos” y “no es imposible” fueron los mensajes que bajó el Muñeco en estos días. Pero más allá de lo anímico, el DT analiza cambios fuertes. Enzo Pérez, expuesto en la ida, podría dejar su lugar a Juan Portillo como único volante central. En la defensa el DT evalúa mantener la línea de cinco o regresar al 4-3-3, el esquema que más resultados le dio.
La vuelta de Giuliano Galoppo, tras cumplir suspensión, se perfila como un aporte clave en la mitad de la cancha. Lautaro Rivero, con una sobrecarga, llegaría en condiciones. Mientras tanto, en ataque, Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero no convencieron en Tucumán, pero tienen chances de seguir desde el arranque.
Las variantes que maneja "Muñeco"
El entrenador está ante una disyuntiva. Si decide plantar una línea con cuatro defensores, River saltaría al campo en Brasil con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Acuña; Castaño, Portillo y Galoppo; Quintero, Salas y Colidio. Mientras tanto, si opta por mantener una línea de cinco defensores podría formar con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Rivero y Acuña; Castaño, Portillo y Galoppo; Salas y Colidio.
Eso sí, Gallardo insiste en lo mental. “Hay que prepararse para ir a ganar en Brasil. No queda otra”. La ilusión sigue encendida: un gol separa a River de forzar la definición para llegar a semifinales.