River piensa en Palmeiras: Marcelo Gallardo ajusta piezas, tiene una duda en cuanto al esquema y apela a lo mental

“Estamos vivos” y “no es imposible” fueron los mensajes que bajó el Muñeco en estos días. Pero más allá de lo anímico, el DT analiza cambios fuertes. Enzo Pérez, expuesto en la ida, podría dejar su lugar a Juan Portillo como único volante central. En la defensa el DT evalúa mantener la línea de cinco o regresar al 4-3-3, el esquema que más resultados le dio.