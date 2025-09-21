Secciones
DeportesAtlético Tucumán

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El operativo de seguridad incluyó retenes en Valentín Jiménez, revisiones exhaustivas en la calle Perú y hasta la prohibición de circular con camisetas celestes y blancas. En paralelo, familias concepcionenses y vendedores ambulantes vivieron a su manera la visita de River, en una jornada marcada por la vigilancia y el fervor.

La barra de River llegó a la capital tucumana alrededor de las 20.30. La barra de River llegó a la capital tucumana alrededor de las 20.30. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 1 Hs
