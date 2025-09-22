"In The City": Charly García y Sting anunciaron la fecha de lanzamiento para su nueva canción

En los últimos días Charly García protagonizó varias apariciones públicas poco comunes. Se lo vio por la calle grabando un videoclip en un antiguo taxi, fue a un recital con el cantante de Airbag, y entre eso, anunció una canción con Sting, el vocalista de The Police.
El primer adelanto fue hace unas pocas semanas, y ambos esperaron este lunes 22 de septiembre para anunciar el nombre de la canción. Un video tráiler en formato vertical donde se puede ver a ambos roqueros pasear por sus respectivas ciudades: Charly en Buenos Aires y Sintg en New York. Ya se sabe que el tema quedará liberado para escuchar el 9 de octubre.
Qué datos arroja el video que publicó Charly García con Sting
El breve video promocional, que lleva por título "In The City, Charly García & Sting", ha revelado una nueva fecha de lanzamiento: el 18 de octubre. Esta fecha reemplaza a la del 3 de octubre, que se había anunciado en un principio. En el pie del video, Charly escribió "I’m doing it my way" y Sting le respondió con un afectuoso "Hermano".
Según trascendió de manera extraoficial, la canción es una reversión de "In The City That Never Sleeps", tema que Charly García incluyó en su disco "Kill Gil" de 2010. En su momento, se había mencionado la posibilidad de que se editara como un sencillo en vinilo.
La amistad y colaboraciones entre Sting y Charly García
La amistad entre Charly García y Sting comenzó en 1988, durante una visita del músico británico a la Argentina. Ambos compartieron escenario en un concierto de Amnistía Internacional en el Estadio River Plate y en Mendoza. En esa ocasión, el lema de la gira era "¡Derechos humanos ya!", y juntos, con otros grandes artistas, cerraron el show con "Get Up, Stand Up" de Bob Marley.
Años más tarde, en febrero de este año, los dos se reencontraron en el backstage del concierto de Sting en el Movistar Arena. Posaron sentados para una foto, visiblemente inmersos en una conversación. Charly apareció en silla de ruedas, pero sosteniendo un vaso mientras charlaba con su amigo.
La foto fue publicada en las redes y causó gran revuelo en el mundo de la música. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, y la publicación se llenó de comentarios de admiración hacia ambos. La imagen se convirtió en un momento icónico que celebra la larga amistad entre estos dos grandes del rock.