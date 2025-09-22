"In The City": Charly García y Sting anunciaron la fecha de lanzamiento para su nueva canción

La amistad y colaboraciones entre Sting y Charly García

La amistad entre Charly García y Sting comenzó en 1988, durante una visita del músico británico a la Argentina. Ambos compartieron escenario en un concierto de Amnistía Internacional en el Estadio River Plate y en Mendoza. En esa ocasión, el lema de la gira era "¡Derechos humanos ya!", y juntos, con otros grandes artistas, cerraron el show con "Get Up, Stand Up" de Bob Marley.