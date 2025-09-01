Charly García anunció una colaboración con Sting: ¿de qué se trata?

El vinculo de Sting con Argentina

El vínculo de Sting con Argentina comenzó en 1980 con la primera visita de The Police. Durante ese viaje, la banda ofreció una serie de shows que dejaron una huella, como su presentación en la discoteca New York City, un evento que tomó un significado especial, y los conciertos en el Estadio Obras y el Radio City de Mar del Plata. Un momento destacado fue el incidente en el que el guitarrista Andy Summers defendió a un fanático de la policía, un gesto valiente en un país aún bajo los vestigios de la dictadura.