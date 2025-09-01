Secciones
Charly García anunció una colaboración con Sting: ¿de qué se trata?

Todo comenzó cuando Charly García visitó a Sting en los camarines del Movistar Arena y le regaló una copia de su último álbum

Hace 5 Hs

Dos grandes estrellas de la música están preparando un proyecto, y lo acaban de avisar. Todo comenzó cuando Charly García visitó a Sting en los camarines del Movistar Arena y le regaló una copia de su último álbum: "La logica del escorpión" y la imagen de ambos sentados navego todo el internet.

Con un reel de Instagram proveniente de las cuentas oficiales, anunciaron la colaboración. En el video solo dice "Charly García & Sting. October 2025". Lo último que se supo del músico argentino fue durante este fin de semana que marcó el final de agosto, debido a que se lo vio grabando un videoclip en un taxi antiguo de manera inesperada por la Calle Corrientes, una gran avenida cultural de la capital de Buenos Aires.

¿Qué se puede esperar de la colaboración entre Charly Garcia y Sting?

En febrero, Charly García y Sting se encontraron en Buenos Aires, un evento que marcó un encuentro histórico entre dos leyendas de la música. Minutos antes del show de Sting en el Arena, el exlíder de The Police recibió al músico argentino en su camerino, un momento que demostró su admiración mutua. Aunque no se dieron a conocer los detalles de su charla, la foto de ambos conversando emocionó profundamente a sus seguidores y se viralizó en las redes.

Este encuentro subraya la relevancia continua de ambos artistas en la escena musical mundial. Sting compartió la imagen en sus redes sociales, evidenciando el respeto que tiene por García. Por su parte, el encuentro de García con Sting se dio poco después de que el artista argentino fuera honrado con el Doctorado Honoris Causa por la UBA, en reconocimiento a su inmensa contribución a la cultura de su país.

El vinculo de Sting con Argentina

El vínculo de Sting con Argentina comenzó en 1980 con la primera visita de The Police. Durante ese viaje, la banda ofreció una serie de shows que dejaron una huella, como su presentación en la discoteca New York City, un evento que tomó un significado especial, y los conciertos en el Estadio Obras y el Radio City de Mar del Plata. Un momento destacado fue el incidente en el que el guitarrista Andy Summers defendió a un fanático de la policía, un gesto valiente en un país aún bajo los vestigios de la dictadura.

A lo largo de los años, Sting ha fortalecido su relación con el público argentino. En 1987, dedicó la canción "They Dance Alone" a las Madres de Plaza de Mayo y las invitó al escenario, mostrando su apoyo a su lucha y dejando una marca profunda. Posteriormente, regresó en 2007 con la reunión de The Police, y en 2015 y 2017 como solista, manteniendo vivo el afecto y la conexión con el público local a pesar del paso del tiempo.

