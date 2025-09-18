Un encuentro de leyendas: Charly García, Pato Sardelli y la corista de los Rolling Stones

En una sorpresiva reaparición en redes sociales, Charly García fue visto en La Fábrica, su antigua residencia y estudio, ahora convertida en sala de música. El ícono del rock compartió una cena con Patricio Sardelli, vocalista de Airbag, y ambos presenciaron un show íntimo de Bernard Fowler, el corista de los Rolling Stones. La aparición de García generó gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran cada nueva noticia sobre el legendario músico.
La actividad de Charly en la vida pública ha sido notable en las últimas semanas. Días antes de su encuentro con Sardelli y Fowler, el músico fue fotografiado junto a Lionel Messi tras el partido de la selección argentina. Además, ha trascendido la noticia de una próxima colaboración con el mismísimo Sting, con quien grabó un tema que se espera que sea lanzado pronto. Estos recientes eventos confirman que, a pesar de su bajo perfil, Charly García sigue más activo que nunca.
El encuentro de dos fanáticos de la música: Charly García y Pato Sardelli
Junto a Pato Sardelli, Charly García se reencontró en La Fábrica, uno de los lugares más emblemáticos de su carrera, para disfrutar de un show del corista de los Rolling Stones, Bernard Fowler. El video del encuentro se hizo viral en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la reaparición del legendario músico.
El encuentro no fue el primero de Charly con Fowler. El fin de semana anterior, ambos ya se habían fotografiado juntos durante la celebración del cumpleaños de un amigo en común, compartiendo la misma mesa. Este nuevo encuentro reafirma la conexión entre ambos artistas.
¿Quién es la corista de los Rolling Stones que fueron a ver?
Bernard Fowler, un reconocido músico neoyorquino nacido el 2 de enero de 1960, se ha destacado como corista de los Rolling Stones desde 1988, participando tanto en grabaciones de estudio como en sus giras. Su carrera se extiende más allá de la legendaria banda, ya que también ha sido vocalista invitado en los álbumes solistas de sus miembros. Además, colaboró en grabaciones y tours con grupos como Tackhead, Bad Dog, Nicklebag y Little Axe.
El trabajo de Fowler ha sido fundamental con los Stones por décadas, pero también tiene una importante carrera solista. El artista ha lanzado dos álbumes de estudio, Friends With Privileges en 2006 y The Bura en 2015. Con estos proyectos, Bernard ha demostrado su talento musical más allá de los escenarios que comparte con los Stones