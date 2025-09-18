Un encuentro de leyendas: Charly García, Pato Sardelli y la corista de los Rolling Stones

La actividad de Charly en la vida pública ha sido notable en las últimas semanas. Días antes de su encuentro con Sardelli y Fowler, el músico fue fotografiado junto a Lionel Messi tras el partido de la selección argentina. Además, ha trascendido la noticia de una próxima colaboración con el mismísimo Sting, con quien grabó un tema que se espera que sea lanzado pronto. Estos recientes eventos confirman que, a pesar de su bajo perfil, Charly García sigue más activo que nunca.